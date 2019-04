Coca-Cola : juste au-dessus du consensus au T1

23/04/2019 | 13:51

Le groupe Coca-Cola publie ce mardi un BPA ajusté (non-GAAP) en hausse de 2%, porté ainsi à 48 cents, au titre du premier trimestre 2019, soit deux cents de plus que le consensus, pour des revenus en hausse de 6% en données organiques (8 milliards de dollars).



En données brutes, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 5%, le groupe revendiquant de nouveaux gains de parts de marché sur le segment des boissons non-alcoolisées prêtes à boire.



Pour l'exercice 2019, le groupe basé à Atlanta confirme tabler sur une évolution du BPA comprise entre -1% et +1% (par rapport à 2,08 dollars en 2018) pour une croissance organique des revenus de l'ordre de 4%, en non GAAP.





