Coca-Cola : légèrement au-dessus des attentes au T2

23/07/2019 | 14:00

Coca-Cola publie ce mardi un BPA ajusté (non GAAP) de 63 cents au titre du deuxième trimestre 2019, soit deux cents de plus que le consensus.



Le groupe américain indique par ailleurs que son chiffre d'affaires a connu une croissance organique de +6%, avec une nouvelle augmentation de la part de marché du groupe dans le secteur des boissons non-alcoolisées.



Le chiffre d'affaires net s'affiche ainsi à 10 milliards de dollars.



S'agissant de ses perspectives, le groupe table désormais sur une hausse de 5% des revenus annuels en données organiques, et toujours sur BPA stable, de l'ordre de 2,08 dollars.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.