Coca Cola : nbsp;Company annonce un accord de prêt avec Ioniqa Technologies, visant la transformation des déchets plastiques difficiles à recycler, en PET de haute qualité pour les applications alimentaires

The Coca-Cola Company a annoncé aujourd’hui un nouvel accord prolongeant un prêt à Ioniqa Technologies (Pays-Bas) pour faciliter le développement de la technologie exclusive de Ioniqa, permettant de produire du PET recyclé de haute qualité à partir de déchets en PET difficile à recycler. Cet accord a pour objectif d’accélérer le développement et le déploiement de PET recyclé de haute qualité dans des bouteilles utilisées par The Coca-Cola Company.

Cet investissement s’inscrit dans la vision globale de l’entreprise, de tendre vers un monde sans déchets, qui vise notamment à créer des emballages composés d’au moins 50 % de matériaux recyclés d’ici 2030. La nouvelle technologie soutient l’économie circulaire du plastique en permettant aux emballages tels que les bouteilles en PET colorées, que l’on pourrait exclure de certains flux de recyclage, d’être transformées en emballages de qualité alimentaire.

L’accord vise à accélérer la mise à échelle de la technologie développée par Ioniqa pour le recyclage du PET. Ioniqa a mis au point une technologie de recyclage exclusive, permettant de convertir les déchets contenant du PET difficile à recycler, tels que les bouteilles colorées, en composants en polymère purifié que l’on peut ultérieurement transformer en PET de haute qualité. Lors de la phase de démonstration, la technologie a été validée par des partenaires de la chaîne de valeur ; et une usine industrielle de 10 kMT est en construction aux Pays-Bas pour une mise en service en 2019.

« Notre investissement dans des technologies de recyclage nouvelles et innovantes est l’occasion de refermer la boucle et de promouvoir activement la création d’une économie circulaire pour le PET », a déclaré Robert Long, directeur de l’innovation, chez The Coca-Cola Company. « Nous prévoyons de continuer à investir dans le développement de partenariats et d’initiatives appropriés, comme l’accord avec Ioniqa, pour soutenir notre vision d’un monde sans déchets. »

« Ce partenariat avec The Coca-Cola Company confirme encore davantage notre volonté de lancer ce processus unique de transformation des déchets en PET difficile à recycler, en un matériau de haute qualité, pour les applications alimentaires », a ajouté Tonnis Hooghoudt, PDG de Ioniqa. « Le processus Ioniqa permet de récupérer et de réutiliser de manière importante des matières plastiques qui, autrement, ne pourraient pas être recyclées, tout en produisant un PET de qualité alimentaire. Le lancement de notre usine l’année prochaine marquera un tournant dans la transformation du plastique PET difficile à recycler, en un matériau recyclé plus largement utilisable, ce qui confortera la vision de Coca-Cola. »

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est la plus grande société mondiale de boissons, offrant aux consommateurs plus de 500 marques de boissons dans plus de 200 pays et territoires. Outre les marques Coca-Cola de la société, notre portefeuille comprend certaines des marques de boissons les plus appréciées au monde, telles que les boissons à base de soja AdeS, le thé vert Ayataka, les eaux Dasani, les jus et nectars Del Valle, les Fanta, le café Georgia, les thés et cafés Gold Peak, l’Honest Tea, les smoothies et jus innocents, les jus Minute Maid, les boissons sportives Powerade, les jus Simply, ainsi que les smartwater, Sprite, vitaminwater et eau de coco ZICO. Nous transformons constamment notre portefeuille, passant de la réduction du sucre dans nos boissons à la commercialisation de nouveaux produits innovants. Nous travaillons également à réduire notre impact sur l’environnement en réapprovisionnant en eau et en promouvant le recyclage. Avec nos partenaires de mise en bouteille, nous employons plus de 700 000 personnes et contribuons à offrir des opportunités économiques aux communautés locales du monde entier. Pour en savoir plus, consultez Coca-Cola Journey à l’adresse www.coca-colacompany.com, et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

La marque fairlife® appartient à fairlife LLC, notre coentreprise avec Select Milk Producers Inc. Les produits de fairlife sont distribués par notre société et par certains de nos partenaires de mise en bouteille.

À propos de Ioniqa Technologies

Ioniqa est une société issue des technologies propres de l’Université de Technologie d’Eindhoven (Pays-Bas), spécialisée dans la création de valeur à partir de déchets, en tirant parti de sa technologie circulaire exclusive. Grâce à un processus rentable, Ioniqa est en mesure de fermer la boucle pour les plastiques, en commençant par les plastiques PET. Cette innovation primée transforme tous les types et toutes les couleurs de déchets PET, pour obtenir des sources exploitables en PET recyclé de qualité « vierge ». Des processus de recyclage d’autres types de plastique sont à l’étude et devraient être lancés dans un proche avenir.

