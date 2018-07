Coca-Cola : résultat du trimestre supérieur au consensus

25/07/2018 | 14:17

Coca-Cola publie ce mercredi un BPA ajusté (non GAAP) de 61 cents au titre du deuxième trimestre 2018, soit un cent de plus que le consensus, et une expansion de plus de 300 points de base de la marge opérationnelle ajustée en données comparables.



Le groupe américain indique par ailleurs que son chiffre d'affaires a connu une croissance organique de +5%. Les ventes en volume ont pour leur part augmenté de 2%, tirés notamment par les bonnes performances du Coca-Cola Zéro Sucre et des produits Fuze Tea.



Le chiffre d'affaires global, lui, s'inscrit en recul de 8% (8,9 milliards de dollars), principalement à cause d'activités cédées à des franchisés.



'Notre performance depuis le début de l'année est encourageante, alors que nous continuons notre évolution vers une organisation centrée sur le consommateur. Nous avons mis en place les bonnes stratégies et nous nous concentrons sur la réalisation de nos objectifs annuels', a déclaré James Quincey, président de The Coca-Cola Company.





