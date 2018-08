Coca-Cola : s'offre les cafés Costa pour 4 milliards de £

31/08/2018 | 09:33

Whitbread a signé l'accord de cession de sa chaîne de cafés Costa au géant américain Coca-Cola, annoncent ce matin les deux groupes, moyennant une valeur d'entreprise de 3,9 milliards de livres sterling, soit environ 4,4 milliards d'euros.



Le groupe britannique d'hôtellerie et de restauration avait acheté les cafés Costa en 1995, qui ne comptaient alors que 39 points de vente, moyennant 19 millions de livres. Costa gère aujourd'hui 2.400 'coffee shops' au Royaume-Uni et 1.400 dans 30 autres pays, plus 8.000 distributeurs automatiques dans huit pays.



Lors du dernier exercice, Costa a enregistré 1,3 milliard de livres de CA, 238 millions d'EBITDA et 123 millions de résultat opérationnel. Le prix de cession correspond donc à 16,4 fois l'EBITDA.



Whitbread s'attend à un produit net de cession de 3,8 milliards de sterlings en espèces, dont 'la majorité' sera retournée aux actionnaires. Whitbread en profitera aussi pour réduire sa dette.



L'opération devrait être finalisée au 1er semestre 2019.





