Nestlé est l'un des plus gros pollueurs plastique au monde (étude)

Londres (awp/reu) - Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé sont les plus gros producteurs de déchets en plastique du monde, selon une étude publiée mardi par Greenpeace.

L'ONG, en partenariat avec le mouvement Break Free From Plastic, a organisé 239 opérations de nettoyage dans 42 pays lors de la journée internationale de nettoyage des plages le 15 septembre et elle a répertorié 187.000 types de déchets en plastique afin de savoir qui sont les plus gros pollueurs.

Le type de plastique le plus fréquemment ramassé a été le polystyrène, utilisé dans les gobelets et couverts jetables, les barquettes alimentaires ou encore les pots de yaourts, suivi de près par le PET (polytéréphtalate d'éthylène) utilisé pour les bouteilles en plastique et toutes sortes de contenants jetables.

"Nous partageons l'objectif de Greenpeace d'éliminer les déchets des océans et sommes disposés à prendre notre part pour relever cet important défi", a déclaré un porte-parole de Coca-Cola, numéro un mondial des sodas.

Le groupe s'est engagé à collecter et recycler une bouteille ou une canette pour chaque bouteille ou canette vendue d'ici 2030.

A l'horizon 2025, Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé se sont tous trois engagés à faire évoluer leurs emballages. Coke promet que tous ses emballages seront recyclables, Nestlé que tous seront recyclables ou réutilisables et PepsiCo qu'ils seront recyclables, compostables ou biodégradables.

Les trois groupes travaillent aussi à l'utilisation de contenants recyclés pour leurs emballages.

Nestlé, numéro un mondial de l'industrie agroalimentaire et de l'eau en bouteille, a dit qu'elle s'efforçait d'éliminer les plastiques non recyclables. Le groupe suisse a dit aussi réfléchir à différentes solutions pour faciliter le recyclage et l'élimination des déchets en plastique.

PepsiCo n'a pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

reu/lk