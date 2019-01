The Coca-Cola Company : conclut l'acquisition de Costa auprès de Whitbread PLC

Coca-Cola acquiert une plateforme mondiale de café offrant un potentiel de croissance et d'expansion futures

The Coca-Cola Company a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition de Costa Limited auprès de Whitbread PLC. Cette transaction d'une valeur de 4,9 milliards USD survient après une approbation de la part des autorités réglementaires dans l'Union européenne et en Chine.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190103005715/fr/

Cette acquisition a pour la première fois été annoncée le 31 août 2018.

Costa, qui gère des opérations dans plus de 30 pays, apporte à Coca-Cola une importante présence dans l'activité mondiale du café. À l'échelle mondiale, le segment du café enregistre une croissance annuelle de 6 %. Costa dispose d'une plateforme évolutive sur de multiples formats et canaux, qu'il s'agisse du système existant de distributeurs automatiques Costa Express, ou d'opportunités d'introduction de nouvelles boissons prêtes à la consommation.

« Nous entrevoyons de formidables opportunités de création de valeur grâce à la conjonction des capacités de Costa avec l'expertise marketing et la portée mondiale de Coca-Cola », a déclaré James Quincey, PDG de The Coca-Cola Company. « Notre objectif est d'utiliser la solide plateforme de Costa pour étendre notre portefeuille dans la catégorie croissante du café. »

« Nous souhaitons le meilleur à nos amis et collègues de chez Costa dans leur réussite future », a déclaré Alison Brittain, directrice générale de Whitbread. « Whitbread a acquis Costa il y a 23 ans, lorsque l'entreprise possédait seulement 39 boutiques. Costa a évolué pour devenir une importante marque de café internationale, et Coca-Cola constitue le partenaire idéal pour mener Costa vers sa prochaine phase d'expansion. »

Pour en savoir plus, consultez les annonces originales relatives aux transactions :

Communiqué de presse Coca-Cola : https://www.coca-colacompany.com/press-center/press-releases/coca-cola-to-acquire-costa

Présentation des investisseurs Coca-Cola : https://s22.q4cdn.com/984101753/files/doc_presentations/2018/02.-Presentation-FINAL.pdf

Communiqué de presse Whitbread : https://www.whitbread.co.uk/media/press-releases/2018/31-08-2018

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est la plus grande société mondiale de boissons, offrant aux consommateurs plus de 500 marques de boissons dans plus de 200 pays et territoires. Outre les marques Coca-Cola de la société, notre portefeuille comprend certaines des marques de boissons les plus appréciées au monde, telles que les boissons à base de soja AdeS, le thé vert Ayataka, le café Costa, les eaux Dasani, les jus et nectars Del Valle, les Fanta, le café Georgia, les thés et cafés Gold Peak, l’Honest Tea, les smoothies et jus innocents, les jus Minute Maid, les boissons sportives Powerade, les jus Simply, ainsi que les smartwater, Sprite, vitaminwater et eau de coco ZICO. Nous transformons constamment notre portefeuille, passant de la réduction du sucre dans nos boissons à la commercialisation de nouveaux produits innovants. Nous travaillons également à réduire notre impact sur l’environnement en réapprovisionnant en eau et en promouvant le recyclage. Avec nos partenaires de mise en bouteille, nous employons plus de 700 000 personnes et contribuons à offrir des opportunités économiques aux communautés locales du monde entier. Pour en savoir plus, consultez Coca-Cola Journey à l’adresse www.coca-colacompany.com, et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

La marque fairlife® appartient à fairlife LLC, notre coentreprise avec Select Milk Producers Inc. Les produits de fairlife sont distribués par notre société et par certains de nos partenaires de mise en bouteille.

À propos de Whitbread PLC

Whitbread PLC est propriétaire de la chaîne hôtelière préférée au Royaume-Uni, Premier Inn, ainsi que des marques de restaurants Beefeater, Brewers Fayre, Table Table, et Bar + Block.

Whitbread emploie plus de 35 000 personnes dans plus de 1 200 hôtels et restaurants Premier Inn à travers le Royaume-Uni, au service de plus de cinq millions de clients chaque mois. Premier Inn exploite actuellement un hôtel à Francfort, et prévoit de faire croître la marque jusqu'à atteindre 30 hôtels en Allemagne d'ici 2020-2021.

Chez Whitbread, nous avons pour vocation d'être une force positive au sein des communautés dans lesquelles nous opérons. Notre programme de durabilité, baptisé « Force for Good », s'attache à permettre aux individus de vivre et travailler dans de bonnes conditions, et s'articule autour de trois piliers : opportunité, communauté et responsabilité.

Pour l'exercice clos le 2 mars 2018, Whitbread PLC a enregistré une augmentation de 6,1 % du chiffre d'affaires du Groupe, qui a atteint 3,3 milliards GBP, ainsi qu'un bénéfice sous-jacent avant impôts de 591 millions GBP, en hausse de 4,5 %*.

Whitbread PLC est cotée à la Bourse de Londres, et figure à l'indice FTSE 100. La société est également membre de l'indice FTSE4Good.

*ces chiffres incluent le chiffre d'affaires et les bénéfices issus de l'activité Costa précédemment détenue

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190103005715/fr/