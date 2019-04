COFACE : JPMorgan abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a réduit son objectif de cours de 10,30 euros à 9,70 euros et confirmé sa recommandation Surpondérer.JPMorgan a réduit son objectif de cours de 10,30 euros à 9,70 euros et confirmé sa recommandation Surpondérer. Il y a, selon le bureau d'études, trois raisons d'être positif sur Coface : tactique, la cession de 700 000 titres par Natixis pour revenir sous 42% du capital est désormais achevée, la pression du retour de papier est terminée ; l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre, anticipée à +5%, grâce à la forte croissance des revenus des clients existants de Coface et un bon ratio combiné de 78,5% au premier trimestre, bien en-dessous des 83% visés du groupe au cours du cycle.