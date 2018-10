Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'agence de notation AM Best a récemment attribué à Coface North America Insurance Company la note de solidité financière ‘A’ (Excellent). Celle-ci s’accompagne d’une perspective « stable ». Dans son communiqué de presse, l’agence de notation souligne que cette notation « reflète la solidité financière de Coface - considéré comme très fort par AM Best-, ainsi qu’une performance opérationnelle adéquate, un modèle économique favorable et une gestion des risques appropriée ».AM Best considère positivement la " mise en place d'un nouveau plan stratégique triennal intitulé Fit to Win ", axé sur " l'efficacité opérationnelle et la création de valeur plutôt que la croissance pure ".