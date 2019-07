COFACE : NATIXIS dément négocier une cession, mais ce n'est que partie remise

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COFACE -0.47% 10.68 34.93% NATIXIS 0.16% 3.701 -10.29%

L’action Coface cède 0,84% à 10,61, euros, Natixis ayant démenti discuter une cession de l'assureur-crédit. La banque a réagi à une information de Reuters selon laquelle elle aurait été contactée par le fonds d'investissement Apollo Global Management en vue de faire une offre. La publication de cette rumeur en fin de séance vendredi avait entraîné un bond de l’action Coface de 8,41%.La banque, qui détient 41,7% de Coface, a précisé exploré régulièrement des options pour cet actif. " Il n'y a néanmoins à ce jour aucune discussion susceptible de donner lieu à la remise d'une offre ", a-t-elle ajouté. Avant de rappeler que sa participation dans Coface est de " nature financière et non stratégique ". Elle a donc vocation à être cédée.Jefferies souligne que Coface est considéré comme un actif non stratégique pour Natixis, en raison des synergies limitées avec ses autres activités, depuis 2009 et que son point mort sur la valeur se situe à 9,50 euros.Evoquant la possibilité d'une telle cession avant le démenti de la banque, l'analyste précise qu'elle pourrait libérer 440 millions d'euros de capital et favoriser une revalorisation de l'action Natixis, pénalisée par les difficultés rencontrées par H2O AM. Le capital ainsi libéré, qui représente 0,12 euro par action, pourrait être distribué aux actionnaires, ajoute l'analyste.