COFACE SA : Coface renforce ses positions dans la région Adriatique en rachetant SID - PKZ, leader de l'assurance-crédit en Slovénie

Vienne, le 15 avril 2019 – 08h00

Coface renforce ses positions dans la région Adriatique en rachetant SID - PKZ, leader de l'assurance-crédit en Slovénie

Coface annonce aujourd’hui l’acquisition de SID - PKZ, le leader de l’assurance-crédit en Slovénie qui bénéficie d’une forte part de marché. Après l’acquisition par Coface de 100% du capital de SID - PKZ, l’activité sera exploitée sous la nouvelle marque Coface PKZ. Cette acquisition contribue à la stratégie de Coface d’une croissance rentable en Europe Centrale et de l’Est.

Créé par SID Bank en 2005, SID - PKZ a émis 14,3M€ de primes brutes en 2018. Cette transaction aura un impact neutre sur le ratio de solvabilité de Coface.

Par cette étape stratégique, Coface renforce sa position dans la région Adriatique. La large gamme de services et le vaste réseau international de Coface renforceront le soutien apporté aux exportateurs slovènes tout en contribuant au développement économique du pays. Coface PKZ sera intégré à la région Europe Centrale et de l’Est sous la direction du CEO régional, Declan Daly.

Xavier Durand, directeur général de Coface, a pour sa part déclaré :

« L’acquisition de SID - PKZ marque la première initiative de croissance externe de Coface depuis plus de 10 ans. Elle renforcera notre présence dans cette importante partie du monde et s’inscrit parfaitement dans les objectifs de notre plan stratégique Fit to Win. Grâce à cette acquisition, Coface est fièr de contribuer au développement de l’économie Slovène et heureux d’accueillir une équipe très expérimentée et reconnue de 74 experts de SID – PKZ. »

Au terme de cette cession, Sibil Silvan, président du conseil d'administration de SID Bank, a déclaré :

« Nous sommes convaincus que le nouveau propriétaire stratégique de SID - PKZ peut offrir des opportunités de développement et d’expansion aux activités de la société. Cela permettra à SID - PKZ d’accéder à un éventail plus large de marchés étrangers, ce qui aidera sans aucun doute l’économie slovène. Cela aura également un impact positif sur la compétitivité de l’assurance et de la réassurance des risques non assurables par le marché privé, que nous continuerons de gérer au sein de SID Bank. Nous pensons que cela stimulera davantage les exportations slovènes et participera au développement économique durable du pays. »

Sergej Simoniti, président du conseil d'administration de SID – PKZ, a rajouté :

« Nous sommes ravis de faire partie de la famille Coface. En tant que membre du groupe SID Banka, nous accompagnons l'économie slovène dans son expansion depuis 27 ans. Nous sommes très fiers que Coface reconnaisse nos réalisations et notre valeur. Nous sommes convaincus que faire partie du groupe Coface nous permettra d’offrir à nos clients un service encore meilleur. Nous croyons qu'avec Coface, nous renforcerons notre position de leader et d’assureur-crédit de choix dans la région Adriatique. »



