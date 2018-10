COFACE : dévoile un partenariat stratégique avec Tradeshift

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre d’un partenariat stratégique, Tradeshift, leader des paiements et des marketplaces de la chaîne d’approvisionnement, et Coface annoncent une solution visant à aider les entreprises du réseau Tradeshift à prendre des décisions en toute confiance et avec une plus grande transparence financière entre acheteurs et fournisseurs. L'assureur-crédit international met ainsi des indicateurs de risques à disposition d'un réseau de 1,5 million d'entreprises dans 190 pays.Coface et Tradeshift, en combinant leurs écosystèmes métiers et leurs expertises, sont en train de co-développer des solutions innovantes pour guider les entreprises dans la complexité du commerce mondial et pour les protéger contre le risque de non-paiement. Dans un premier temps, les informations d'entreprise mises à disposition par Coface seront accessibles via une application spécifique intégrée à la plate-forme Tradeshift.