COFACE : forte progression des résultats au premier semestre

Coface a enregistré au premier semestre un résultat net, part du groupe, multiplié par 3,3 à 62,8 millions d’euros et un résultat opérationnel courant multiplié par 2,2 à 101,2 millions d’euros. Il a bénéficié principalement de la baisse du ratio de sinistralité, net de réassurance, qui a reculé de 15,1 points à 43,2%. Indicateur-clé du secteur, ce ratio représente le rapport entre le montant des sinistres à dédommager et celui des primes encaissées. Plus celui-ci est faible et plus l'activité est rentable.Coface a bénéficié d'une normalisation progressive de la sinistralité au cours du deuxième trimestre, à la fois en termes de fréquence et de taille moyenne de sinistres, et de la poursuite de la bonne gestion des sinistres passés.Le chiffre d'affaires a reculé de 1% à 685 millions d'euros. Corrigé des effets de change, il a augmenté de 2,6%.Le spécialiste de l'assurance-crédit a réalisé 18 millions d'euros d'économies de coûts depuis le début de l'exercice et l'objectif annualisé fixé pour l'année 2018 de 30 millions d'euros sera probablement légèrement dépassé.