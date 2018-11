COFACE : nomme un nouveau directeur Business Technology

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Keyvan Shamsa est nommé directeur Business Technology de Coface et rejoint le comité exécutif du groupe. Âgé de 56 ans, il est titulaire d’un doctorat en informatique et apporte au spécialiste de l'assurance-crédit sa vaste expérience des systèmes d'information des marchés financiers et sa connaissance des nouvelles approches technologiques. Il succède à Valérie Brami, qui quitte Coface.Keyvan Shamsa a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais Corporate and Investment Banking en 1991 au sein de l'équipe des systèmes d'information, puis est nommé en 2000, directeur informatique de Crédit Lyonnais Asset Management (aujourd'hui Amundi). En 2005, il rejoint Société Générale Corporate and Investment Banking à New York en tant que responsable des systèmes d'information corporate de la Banque de Financement et d'Investissement pour le continent américain. En 2008, il rejoint BNP Paribas Asset Management à Paris en tant que directeur des systèmes d'information, où il a également occupé d'autres postes de direction au cours des dix dernières années.