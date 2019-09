COFACE pénalisé par JPMorgan

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'action Coface (-5,07% à 10,85 euros) affiche désormais le plus fort repli de l’indice SBF 120 sous l’influence négative de la dégradation de JPMorgan. Dans le cadre d’une étude consacrée à l’impact des taux bas sur le secteur de l’assurance, le broker a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Neutre. L’objectif de cours a, lui, été réduit de 11,50 euros à 10,80 euros. La célèbre banque américaine a justifié sa décision par la récente hausse de l’action. Celle-ci a en effet bondi de près de 25% au cours des trois derniers mois.Cette évolution est à mettre en regard d'une information de Reuters, publiée fin juillet, selon laquelle Natixis aurait été contactée par le fonds d'investissement Apollo Global Management en vue de faire une offre. La banque, qui détient 41,7% de Coface, avait cependant démenti l'information tout en précisant qu'elle explorait régulièrement des options pour cet actif. Celui-ci est de " nature financière et non stratégique " et a donc vocation à être cédée.JPMorgan indique dans sa note d'aujourd'hui que la valorisation reflète en partie une prime liée à une potentielle acquisition. Il valorise pour sa part l'assureur crédit sur la base d'un PER 2020 de 11, un ratio de valorisation n'intégrant pas une prime de contrôle. Le broker a réduit ses estimations de bénéfice par action de 4% pour 2019 et de 9% pour 2020 et 2021 afin de prendre en compte la faiblesse des taux d'intérêt.