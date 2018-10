COFACE : va racheter pour 15 millions d'euros d'actions supplémentaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au troisième trimestre, Coface a réalisé un résultat net, part du groupe, de 35,4 millions d’euros, en hausse de 1,7 % et un résultat opérationnel de 63,1 millions d’euros, en progression de 22 %. Le spécialiste de l'assurance-crédit a affiché un ratio de sinistralité, net de réassurance, de 48,5 % contre 46,3 % un an auparavant. Indicateur-clé du secteur, ce ratio représente le rapport entre le montant des sinistres à dédommager et celui des primes encaissées.Plus celui-ci est faible et plus l'activité est rentable.Il a bénéficié d'un résultat des placements (nets de charges et hors coût de l'endettement) en forte amélioration, passant de 18,9 millions d'euros au troisième trimestre 2017 à 29,6 millions d'euros ce trimestre.Le chiffre d'affaires a reculé de 7,6 % à 292,2 millions d'euros. Corrigé des effets de change, il a augmenté de 9,2 %.Le programme de rachat d'actions de 30 millions d'euros est achevé et les actions rachetées seront annulées. Coface a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions additionnel pour un montant total cible de 15 millions d'euros d'ici à février 2019.Coface poursuit son programme d'efficacité opérationnelle. Les économies réalisées depuis le début de l'année se montent à 27 millions d'euros. L'objectif fixé d'une économie annualisée totale de 30 millions d'euros sur l'année 2018 sera dépassé.Enfin, les objectifs de délivrer un ratio combiné net à environ 83 % à travers le cycle et d'atteindre un rendement sur fonds propres nets des actifs incorporels moyens (RoATE) à 8% + 1 % sont maintenus. Il s'établit à 8,2% au 30 septembre 2018, sous l'effet de l'amélioration du résultat technique.