Coface : Fitch Ratings a confirmé la notation AA

29/08/2018 | 18:20

Le groupe annonce que l'agence de notation Fitch Ratings a confirmé la notation AA- de Coface. La perspective attribuée à cette note reste stable.



La note de solidité financière AA-, perspective stable, a également été confirmée pour Coface North America Insurance Company et Coface Ré, deux autres entités d'assurance du Groupe.



L'agence de notation souligne que cette confirmation ' reflète le très bon modèle économique de Coface dans l'assurance-crédit, ainsi que son profil financier (capitalisation et levier financier) très solide, et la reprise de sa profitabilité, après une baisse des résultats en 2016 '.



