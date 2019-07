Coface : Fitch a confirmé la notation AA

10/07/2019 | 18:12

L'agence de notation Fitch Ratings a confirmé aujourd'hui la note de solidité financière (Insurer Financial Strength - IFS) 'AA-'. La perspective attribuée à cette note reste stable.



La note de solidité financière AA-, perspective stable, a également été confirmée pour Coface North America Insurance Company et Coface Ré.



Fitch considère que la performance financière et les résultats de Coface sont ' solides, soutenus par une politique de souscription rentable et une gestion des risques efficace, tout au long du cycle '.



