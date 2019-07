Coface : Natixis dément des discussions sur sa participation

22/07/2019 | 10:17

Dans un bref communiqué, Natixis rappelle ce lundi matin que sa participation dans Coface 'est de nature financière et non stratégique', et que dans ce cadre, il 'explore régulièrement des options pour sa détention dans cet actif'.



'Il n'y a néanmoins à ce jour aucune discussion susceptible de donner lieu à la remise d'une offre', précise l'établissement financier. Au 30 juin, Natixis détenait 41,7% du capital de Coface, selon le site Internet de la compagnie d'assurance-crédit.



