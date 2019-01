Paris, le 9 janvier 2019 - 17h45



COFACE SA : Bilan semestriel du contrat de liquidité de COFACE SA avec ODDO BHF

Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Au terme du contrat de liquidité confié par COFACE SA à ODDO BHF portant sur les actions COFACE SA (Code ISIN FR0010667147), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date de dénouement du 31 décembre 2018:

126 637 titres COFACE SA

1 767 879,97 EUR

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 29 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



76 542 titres COFACE SA

2 171 235.67 EUR

Il est rappelé que, par contrat en date du 29 juin 2018 et pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, la société COFACE SA a confié à ODDO BHF et NATIXIS la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché, portant sur les actions ordinaires, conforme à la Charte de déontologie de l'AMAFI du 8 mars 2011 approuvée par l'AMF le 21 mars 2011. Pour la mise en oeuvre du contrat, les moyens suivants ont été alloués à ODDO BHF et affectés au compte de liquidité :

76 542 titres COFACE SA

2 171 235.67 EUR

CONTACTS



MÉDIAS







Monica COULL

T. +33 (0)1 49 02 25 01

monica.coull@coface.com







Maria KRELLENSTEIN

T. +33 (0)1 49 02 16 29

maria.krellenstein@coface.com



ANALYSTES / INVESTISSEURS







Thomas JACQUET

T. +33 (0)1 49 02 12 58

thomas.jacquet@coface.com







Benoit CHASTEL

T +33 (0)1 49 02 22 28

benoit.chastel@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2019 (sous réserve de changements)

Résultats 2018 : 11 février 2019, après bourse

Résultats T1-2019 : 24 avril 2019, après bourse

Assemblée Générale 2018: 16 mai 2019

Résultats S1-2019 : 25 juillet 2019, après bourse

Résultats 9M-2019 : 23 octobre 2019, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : http://www coface com/Investors

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

se reporter au Rapport Financier Semestriel 2018 ainsi que au Document de référence 2017

Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise

70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface, dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100 pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de €1,4 Mds.

www.coface.com

COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA

AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document de référence 2017 du Groupe Coface déposé auprès de l'AMF le 5 avril 2018 sous le numéro D.18-0267, afin d'obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.



Egalement, conformément à l'article L. 225-209 et suivants du Code de Commerce ; les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et de la décision AMF No.2011-07 (21 mars 2011), concernant l'actualisation de la pratique de marché admise relative aux contrats de liquidité.

