Paris, le 30 juillet 2018 - 17h45



COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 23 juillet et le 27 juillet 2018

Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet de la Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le communiqué de presse du 12 février 2018.

Séance du

(date) Transaction Nombre de titres Prix moyen pondéré Montant brut Code d'identification de marché Objectif du rachat 23/07/2018 Achat 398 9,1700 € 3 649,66 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 250 9,1600 € 2 290,00 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 415 9,1600 € 3 801,40 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 309 9,2400 € 2 855,16 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 84 9,2500 € 777,00 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 269 9,2500 € 2 488,25 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 352 9,2500 € 3 256,00 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 25 9,2300 € 230,75 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 329 9,2300 € 3 036,67 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 329 9,2400 € 3 039,96 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 208 9,2300 € 1 919,84 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 296 9,2300 € 2 732,08 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 196 9,2400 € 1 811,04 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 247 9,2400 € 2 282,28 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 196 9,2400 € 1 811,04 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 14 9,2400 € 129,36 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 119 9,2400 € 1 099,56 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 413 9,2300 € 3 811,99 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 200 9,2600 € 1 852,00 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 146 9,2800 € 1 354,88 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 352 9,2800 € 3 266,56 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 428 9,2600 € 3 963,28 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 290 9,2700 € 2 688,30 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 16 9,2700 € 148,32 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 141 9,2700 € 1 307,07 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 395 9,2700 € 3 661,65 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 568 9,2500 € 5 254,00 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 398 9,2300 € 3 673,54 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 352 9,2300 € 3 248,96 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 400 9,2300 € 3 692,00 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 68 9,2300 € 627,64 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 330 9,2300 € 3 045,90 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 334 9,2300 € 3 082,82 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 377 9,2300 € 3 479,71 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 355 9,2300 € 3 276,65 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 400 9,2400 € 3 696,00 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 5 9,2400 € 46,20 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 349 9,2400 € 3 224,76 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 145 9,2400 € 1 339,80 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 186 9,2400 € 1 718,64 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 330 9,2400 € 3 049,20 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 410 9,2200 € 3 780,20 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 431 9,2400 € 3 982,44 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 341 9,2400 € 3 150,84 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 331 9,2400 € 3 058,44 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 69 9,2400 € 637,56 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 264 9,2400 € 2 439,36 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 68 9,2400 € 628,32 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 330 9,2400 € 3 049,20 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 333 9,2400 € 3 076,92 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 4 9,2400 € 36,96 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 2 9,2400 € 18,48 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 198 9,2400 € 1 829,52 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 134 9,2400 € 1 238,16 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 3 9,2500 € 27,75 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 339 9,2500 € 3 135,75 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 432 9,2500 € 3 996,00 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 333 9,2600 € 3 083,58 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 315 9,2600 € 2 916,90 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 31 9,2600 € 287,06 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 55 9,2300 € 507,65 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 441 9,2300 € 4 070,43 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 286 9,2200 € 2 636,92 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 400 9,2200 € 3 688,00 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 3 9,2200 € 27,66 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 343 9,2200 € 3 162,46 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 46 9,2200 € 424,12 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 328 9,2200 € 3 024,16 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 356 9,2200 € 3 282,32 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 751 9,2100 € 6 916,71 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 72 9,2100 € 663,12 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 409 9,2000 € 3 762,80 € XPAR Annulation 23/07/2018 Achat 358 9,2200 € 3 300,76 € XPAR Annulation Total 23/07/2018 19 230 9,2335 € 177 560 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 11 9,2200 € 101,42 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 582 9,3200 € 5 424,24 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 46 9,3200 € 428,72 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 175 9,2600 € 1 620,50 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 334 9,2700 € 3 096,18 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 25 9,2600 € 231,50 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 266 9,2600 € 2 463,16 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 25 9,2200 € 230,50 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 38 9,2200 € 350,36 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 274 9,2200 € 2 526,28 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 346 9,2100 € 3 186,66 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 77 9,2100 € 709,17 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 76 9,2100 € 699,96 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 90 9,2100 € 828,90 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 360 9,2400 € 3 326,40 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 65 9,2400 € 600,60 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 75 9,2100 € 690,75 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 64 9,2100 € 589,44 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 307 9,2100 € 2 827,47 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 213 9,2200 € 1 963,86 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 43 9,2300 € 396,89 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 700 9,2300 € 6 461,00 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 449 9,2000 € 4 130,80 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 135 9,2100 € 1 243,35 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 348 9,2100 € 3 205,08 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 400 9,2200 € 3 688,00 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 345 9,2200 € 3 180,90 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 400 9,2200 € 3 688,00 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 564 9,2000 € 5 188,80 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 400 9,2000 € 3 680,00 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 19 9,2000 € 174,80 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 419 9,1800 € 3 846,42 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 400 9,2300 € 3 692,00 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 35 9,2300 € 323,05 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 249 9,2100 € 2 293,29 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 389 9,2100 € 3 582,69 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 343 9,2100 € 3 159,03 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 391 9,2000 € 3 597,20 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 293 9,2100 € 2 698,53 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 135 9,2100 € 1 243,35 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 526 9,2000 € 4 839,20 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 56 9,2000 € 515,20 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 392 9,2100 € 3 610,32 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 306 9,2100 € 2 818,26 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 142 9,2100 € 1 307,82 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 248 9,2200 € 2 286,56 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 185 9,2200 € 1 705,70 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 37 9,2200 € 341,14 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 410 9,2200 € 3 780,20 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 240 9,2100 € 2 210,40 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 189 9,2100 € 1 740,69 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 432 9,2000 € 3 974,40 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 7 9,2000 € 64,40 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 354 9,1800 € 3 249,72 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 205 9,2100 € 1 888,05 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 243 9,2100 € 2 238,03 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 69 9,2100 € 635,49 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 434 9,2200 € 4 001,48 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 344 9,2200 € 3 171,68 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 776 9,2200 € 7 154,72 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 50 9,2100 € 460,50 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 280 9,2100 € 2 578,80 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 29 9,2200 € 267,38 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 12 9,2200 € 110,64 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 285 9,2200 € 2 627,70 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 347 9,2100 € 3 195,87 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 30 9,2100 € 276,30 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 880 9,2000 € 8 096,00 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 49 9,2000 € 450,80 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 205 9,2100 € 1 888,05 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 16 9,2100 € 147,36 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 123 9,2100 € 1 132,83 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 76 9,1800 € 697,68 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 363 9,1800 € 3 332,34 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 231 9,1800 € 2 120,58 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 94 9,1800 € 862,92 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 679 9,1800 € 6 233,22 € XPAR Annulation 24/07/2018 Achat 20 9,1900 € 183,80 € XPAR Annulation Total 24/07/2018 19 270 9,2146 € 177 565 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 322 9,1700 € 2 952,74 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 495 9,1700 € 4 539,15 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 398 9,1600 € 3 645,68 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 2 9,2100 € 18,42 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 750 9,2100 € 6 907,50 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 431 9,2500 € 3 986,75 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 400 9,2700 € 3 708,00 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 345 9,2700 € 3 198,15 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 332 9,2700 € 3 077,64 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 358 9,2500 € 3 311,50 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 74 9,2500 € 684,50 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 104 9,2600 € 963,04 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 403 9,2600 € 3 731,78 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 455 9,2500 € 4 208,75 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 719 9,2600 € 6 657,94 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 170 9,2700 € 1 575,90 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 244 9,2700 € 2 261,88 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 110 9,2700 € 1 019,70 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 300 9,2700 € 2 781,00 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 366 9,2600 € 3 389,16 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 349 9,2700 € 3 235,23 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 40 9,2800 € 371,20 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 239 9,2900 € 2 220,31 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 107 9,2900 € 994,03 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 342 9,3000 € 3 180,60 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 326 9,3000 € 3 031,80 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 6 9,3000 € 55,80 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 381 9,3000 € 3 543,30 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 400 9,2900 € 3 716,00 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 68 9,2900 € 631,72 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 329 9,2800 € 3 053,12 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 29 9,2800 € 269,12 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 330 9,2800 € 3 062,40 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 634 9,2700 € 5 877,18 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 76 9,2500 € 703,00 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 531 9,2500 € 4 911,75 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 378 9,2300 € 3 488,94 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 110 9,2000 € 1 012,00 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 61 9,2000 € 561,20 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 200 9,2300 € 1 846,00 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 153 9,2300 € 1 412,19 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 267 9,2300 € 2 464,41 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 160 9,2300 € 1 476,80 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 370 9,2300 € 3 415,10 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 214 9,2400 € 1 977,36 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 172 9,2400 € 1 589,28 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 196 9,2400 € 1 811,04 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 172 9,2400 € 1 589,28 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 487 9,2100 € 4 485,27 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 167 9,2100 € 1 538,07 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 168 9,1800 € 1 542,24 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 315 9,2200 € 2 904,30 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 78 9,2200 € 719,16 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 289 9,2200 € 2 664,58 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 169 9,2200 € 1 558,18 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 333 9,2100 € 3 066,93 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 382 9,2200 € 3 522,04 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 400 9,2300 € 3 692,00 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 349 9,2300 € 3 221,27 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 346 9,2000 € 3 183,20 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 387 9,2000 € 3 560,40 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 78 9,2000 € 717,60 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 501 9,2000 € 4 609,20 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 858 9,1800 € 7 876,44 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 409 9,1900 € 3 758,71 € XPAR Annulation 25/07/2018 Achat 86 9,1900 € 790,34 € XPAR Annulation Total 25/07/2018 19 220 9,2367 € 177 529 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 167 8,9600 € 1 496,32 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 187 8,9600 € 1 675,52 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 407 8,6100 € 3 504,27 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 56 8,6100 € 482,16 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 461 8,5600 € 3 946,16 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 401 8,5500 € 3 428,55 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 484 8,5100 € 4 118,84 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 438 8,4500 € 3 701,10 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 379 8,4500 € 3 202,55 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 39 8,3600 € 326,04 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 328 8,3600 € 2 742,08 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 466 8,2800 € 3 858,48 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 437 8,1700 € 3 570,29 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 381 8,2300 € 3 135,63 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 504 8,2300 € 4 147,92 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 54 8,1800 € 441,72 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 359 8,1800 € 2 936,62 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 49 8,1300 € 398,37 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 247 8,1300 € 2 008,11 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 54 8,1300 € 439,02 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 60 8,0700 € 484,20 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 277 8,0700 € 2 235,39 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 21 8,0700 € 169,47 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 462 8,0400 € 3 714,48 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 471 7,9100 € 3 725,61 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 360 7,9400 € 2 858,40 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 486 7,9200 € 3 849,12 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 358 7,8500 € 2 810,30 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 467 7,8900 € 3 684,63 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 378 7,8700 € 2 974,86 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 444 7,8600 € 3 489,84 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 356 7,7200 € 2 748,32 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 21 7,7600 € 162,96 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 418 7,7600 € 3 243,68 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 110 7,6100 € 837,10 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 198 7,6100 € 1 506,78 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 141 7,6100 € 1 073,01 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 354 7,7200 € 2 732,88 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 301 7,6900 € 2 314,69 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 104 7,6900 € 799,76 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 394 7,7100 € 3 037,74 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 419 7,7000 € 3 226,30 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 331 7,5900 € 2 512,29 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 198 7,5800 € 1 500,84 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 2 7,5800 € 15,16 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 202 7,5800 € 1 531,16 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 377 7,5500 € 2 846,35 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 439 7,5300 € 3 305,67 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 365 7,6100 € 2 777,65 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 431 7,6300 € 3 288,53 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 476 7,6100 € 3 622,36 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 44 7,5100 € 330,44 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 793 7,5500 € 5 987,15 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 74 7,5600 € 559,44 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 405 7,5600 € 3 061,80 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 28 7,5800 € 212,24 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 456 7,5800 € 3 456,48 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 31 7,5800 € 234,98 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 300 7,5800 € 2 274,00 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 1,720 7,5800 € 13 037,60 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 130 7,5800 € 985,40 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 166 7,5800 € 1 258,28 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 458 7,5800 € 3 471,64 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 433 7,5800 € 3 282,14 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 483 7,5600 € 3 651,48 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 322 7,5600 € 2 434,32 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 88 7,5600 € 665,28 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 455 7,5500 € 3 435,25 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 95 7,5500 € 717,25 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 275 7,5500 € 2 076,25 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 24 7,5400 € 180,96 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 445 7,5400 € 3 355,30 € XPAR Annulation 26/07/2018 Achat 36 7,6400 € 275,04 € XPAR Annulation Total 26/07/2018 22 580 7,8646 € 177 582 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 435 7,6400 € 3 323,40 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 124 7,6400 € 947,36 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 519 7,5200 € 3 902,88 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 31 7,6600 € 237,46 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 376 7,6600 € 2 880,16 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 370 7,6600 € 2 834,20 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 683 7,7300 € 5 279,59 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 476 7,7400 € 3 684,24 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 130 7,7700 € 1 010,10 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 425 7,8500 € 3 336,25 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 420 7,8200 € 3 284,40 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 519 7,8100 € 4 053,39 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 480 7,8500 € 3 768,00 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 427 7,9500 € 3 394,65 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 177 7,9400 € 1 405,38 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 198 7,9400 € 1 572,12 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 58 7,9400 € 460,52 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 300 7,9600 € 2 388,00 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 30 7,9600 € 238,80 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 244 7,9600 € 1 942,24 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 492 7,9600 € 3 916,32 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 449 7,9400 € 3 565,06 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 415 7,9100 € 3 282,65 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 163 7,9000 € 1 287,70 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 288 7,9000 € 2 275,20 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 43 7,9000 € 339,70 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 589 7,8400 € 4 617,76 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 368 7,7900 € 2 866,72 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 120 7,7900 € 934,80 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 553 7,7300 € 4 274,69 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 393 7,7200 € 3 033,96 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 430 7,7200 € 3 319,60 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 422 7,7100 € 3 253,62 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 589 7,6900 € 4 529,41 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 212 7,6700 € 1 626,04 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 210 7,6700 € 1 610,70 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 625 7,6700 € 4 793,75 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 311 7,6600 € 2 382,26 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 149 7,6600 € 1 141,34 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 256 7,6400 € 1 955,84 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 185 7,6400 € 1 413,40 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 465 7,6600 € 3 561,90 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 453 7,6800 € 3 479,04 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 420 7,6500 € 3 213,00 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 353 7,6500 € 2 700,45 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 84 7,6500 € 642,60 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 613 7,6900 € 4 713,97 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 477 7,7800 € 3 711,06 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 566 7,7900 € 4 409,14 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 683 7,8400 € 5 354,72 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 564 7,8500 € 4 427,40 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 101 7,8500 € 792,85 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 280 7,8600 € 2 200,80 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 136 7,8600 € 1 068,96 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 592 7,8500 € 4 647,20 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 340 7,8700 € 2 675,80 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 6 7,8900 € 47,34 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 445 7,8900 € 3 511,05 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 9 7,8900 € 71,01 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 82 7,9000 € 647,80 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 637 7,9000 € 5 032,30 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 508 7,8900 € 4 008,12 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 435 7,8000 € 3 393,00 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 10 7,8000 € 78,00 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 419 7,8100 € 3 272,39 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 186 7,8100 € 1 452,66 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 7 7,8100 € 54,67 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 216 7,8100 € 1 686,96 € XPAR Annulation 27/07/2018 Achat 44 7,8500 € 345,40 € XPAR Annulation Total 27/07/2018 22 815 7,7827 € 177 563 € XPAR Annulation Total 23/07/2018 - 27/07/2018 103 115 8,6098 € 887 800 € XPAR Annulation

CALENDRIER FINANCIER 2018 (sous réserve de changements)

Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : http://www coface com/Investors

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

se reporter au Rapport Financier Semestriel 2018 ainsi que au Document de référence 2017

