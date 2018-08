Paris, le 13 aout 2018 - 17h45



COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 6 aout et le 10 aout 2018

Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet de la Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le communiqué de presse du 12 février 2018.

Séance du

(date) Transaction Nombre de titres Prix moyen pondéré Montant brut Code d'identification de marché Objectif du rachat 06/08/2018 Achat 410 7,7800 € 3 189,80 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 585 7,7400 € 4 527,90 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 293 7,7200 € 2 261,96 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 251 7,7200 € 1 937,72 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 298 7,7200 € 2 300,56 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 635 7,7200 € 4 902,20 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 400 7,7700 € 3 108,00 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 5 7,7700 € 38,85 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 402 7,7400 € 3 111,48 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 131 7,7400 € 1 013,94 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 492 7,7100 € 3 793,32 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 208 7,6900 € 1 599,52 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 233 7,6900 € 1 791,77 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 557 7,6700 € 4 272,19 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 176 7,7000 € 1 355,20 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 150 7,7200 € 1 158,00 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 238 7,7200 € 1 837,36 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 397 7,7400 € 3 072,78 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 102 7,7400 € 789,48 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 721 7,7400 € 5 580,54 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 483 7,7400 € 3 738,42 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 713 7,7400 € 5 518,62 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 221 7,7300 € 1 708,33 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 305 7,7300 € 2 357,65 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 561 7,7200 € 4 330,92 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 405 7,7300 € 3 130,65 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 505 7,7300 € 3 903,65 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 12 7,7200 € 92,64 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 446 7,7200 € 3 443,12 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 468 7,7600 € 3 631,68 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 752 7,7700 € 5 843,04 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 195 7,7800 € 1 517,10 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 567 7,7800 € 4 411,26 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 531 7,8300 € 4 157,73 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 242 7,8300 € 1 894,86 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 397 7,8300 € 3 108,51 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 503 7,8200 € 3 933,46 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 228 7,8300 € 1 785,24 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 545 7,8300 € 4 267,35 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 489 7,8200 € 3 823,98 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 404 7,8100 € 3 155,24 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 92 7,8100 € 718,52 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 39 7,8100 € 304,59 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 419 7,8200 € 3 276,58 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 721 7,8100 € 5 631,01 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 1,129 7,8400 € 8 851,36 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 417 7,8600 € 3 277,62 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 1,137 7,8800 € 8 959,56 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 639 7,8900 € 5 041,71 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 142 7,8900 € 1 120,38 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 88 7,9000 € 695,20 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 200 7,9000 € 1 580,00 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 117 7,9000 € 924,30 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 248 7,9000 € 1 959,20 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 300 7,9000 € 2 370,00 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 226 7,9000 € 1 785,40 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 400 7,9100 € 3 164,00 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 400 7,9100 € 3 164,00 € XPAR Annulation 06/08/2018 Achat 430 7,9100 € 3 401,30 € XPAR Annulation Total 06/08/2018 22 800 7,7904 € 177,621 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 543 7,9500 € 4 316,85 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 874 7,9500 € 6 948,30 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 520 7,9300 € 4 123,60 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 383 7,9100 € 3 029,53 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 565 7,9000 € 4 463,50 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 90 8,0000 € 720,00 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 382 8,0000 € 3 056,00 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 704 8,0100 € 5 639,04 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 3 8,0100 € 24,03 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 479 8,0100 € 3 836,79 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 569 8,0000 € 4 552,00 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 544 8,0000 € 4 352,00 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 451 7,9900 € 3 603,49 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 335 7,9700 € 2 669,95 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 787 7,9600 € 6 264,52 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 882 7,9600 € 7 020,72 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 591 7,9600 € 4 704,36 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 315 7,9600 € 2 507,40 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 694 7,9600 € 5 524,24 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 309 7,9600 € 2 459,64 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 233 7,9600 € 1 854,68 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 926 8,0100 € 7 417,26 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 638 7,9900 € 5 097,62 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 51 8,0200 € 409,02 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 238 8,0200 € 1 908,76 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 206 8,0200 € 1 652,12 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 167 8,0300 € 1 341,01 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 250 8,0300 € 2 007,50 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 400 8,0300 € 3 212,00 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 85 8,0300 € 682,55 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 381 8,0300 € 3 059,43 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 200 8,0300 € 1 606,00 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 478 8,0300 € 3 838,34 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 435 8,0200 € 3 488,70 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 383 8,0400 € 3 079,32 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 229 8,0200 € 1 836,58 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 468 8,0200 € 3 753,36 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 171 8,0300 € 1 373,13 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 216 8,0300 € 1 734,48 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 141 8,0200 € 1 130,82 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 298 8,0200 € 2 389,96 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 491 8,0200 € 3 937,82 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 558 8,0300 € 4 480,74 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 21 8,0300 € 168,63 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 300 8,0200 € 2 406,00 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 90 8,0200 € 721,80 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 109 8,0200 € 874,18 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 1,155 8,0100 € 9 251,55 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 240 8,0100 € 1 922,40 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 471 8,0100 € 3 772,71 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 283 8,0100 € 2 266,83 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 626 8,0100 € 5 014,26 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 449 8,0100 € 3 596,49 € XPAR Annulation 07/08/2018 Achat 803 8,0000 € 6 424,00 € XPAR Annulation Total 07/08/2018 22 210 7,9931 € 177 526 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 564 7,9400 € 4 478,16 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 762 7,9500 € 6 057,90 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 47 7,9600 € 374,12 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 266 7,9600 € 2 117,36 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 161 7,9600 € 1 281,56 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 555 8,0200 € 4 451,10 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 109 8,0200 € 874,18 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 29 8,0100 € 232,29 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 145 8,0100 € 1 161,45 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 330 8,0100 € 2 643,30 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 359 8,0000 € 2 872,00 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 28 8,0000 € 224,00 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 168 8,0000 € 1 344,00 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 22 8,0000 € 176,00 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 188 8,0000 € 1 504,00 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 510 7,9900 € 4 074,90 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 991 8,0000 € 7 928,00 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 1,088 8,0100 € 8 714,88 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 372 8,0000 € 2 976,00 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 790 7,9900 € 6 312,10 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 968 8,0100 € 7 753,68 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 399 8,0200 € 3 199,98 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 87 8,0100 € 696,87 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 100 8,0300 € 803,00 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 385 8,0300 € 3 091,55 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 380 8,0300 € 3 051,40 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 698 8,0700 € 5 632,86 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 300 8,1200 € 2 436,00 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 23 8,1200 € 186,76 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 61 8,1200 € 495,32 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 718 8,0800 € 5 801,44 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 346 8,0500 € 2 785,30 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 41 8,0500 € 330,05 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 559 8,0500 € 4 499,95 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 31 8,0600 € 249,86 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 360 8,0600 € 2 901,60 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 92 8,0200 € 737,84 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 208 8,0200 € 1 668,16 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 261 8,0200 € 2 093,22 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 487 8,0100 € 3 900,87 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 500 8,0700 € 4 035,00 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 17 8,0700 € 137,19 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 403 8,0500 € 3 244,15 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 400 8,0700 € 3 228,00 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 152 8,0700 € 1 226,64 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 184 8,0700 € 1 484,88 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 412 8,0800 € 3 328,96 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 559 8,0600 € 4 505,54 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 385 8,0700 € 3 106,95 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 112 8,0800 € 904,96 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 425 8,0700 € 3 429,75 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 195 8,0600 € 1 571,70 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 38 8,0600 € 306,28 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 417 8,0900 € 3 373,53 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 400 8,0900 € 3 236,00 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 152 8,0900 € 1 229,68 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 306 8,0900 € 2 475,54 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 75 8,0900 € 606,75 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 327 8,0900 € 2 645,43 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 54 8,0900 € 436,86 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 58 8,0900 € 469,22 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 207 8,0900 € 1 674,63 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 116 8,0900 € 938,44 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 112 8,0800 € 904,96 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 149 8,0800 € 1 203,92 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 143 8,0800 € 1 155,44 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 224 8,0800 € 1 809,92 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 178 8,0800 € 1 438,24 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 112 8,0800 € 904,96 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 422 8,0800 € 3 409,76 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 195 8,0800 € 1 575,60 € XPAR Annulation 08/08/2018 Achat 473 8,0800 € 3 821,84 € XPAR Annulation Total 08/08/2018 22 090 8,0368 € 177 534 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 477 8,0700 € 3 849,39 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 20 8,0600 € 161,20 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 392 8,0600 € 3 159,52 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 8 8,0600 € 64,48 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 411 8,0600 € 3 312,66 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 212 8,0900 € 1 715,08 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 157 8,0900 € 1 270,13 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 35 8,0900 € 283,15 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 534 8,0800 € 4 314,72 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 375 8,1000 € 3 037,50 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 29 8,1000 € 234,90 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 689 8,0800 € 5 567,12 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 972 8,0800 € 7 853,76 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 384 8,1200 € 3 118,08 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 392 8,1000 € 3 175,20 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 692 8,0800 € 5 591,36 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 300 8,1000 € 2 430,00 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 158 8,1000 € 1 279,80 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 97 8,1000 € 785,70 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 97 8,1000 € 785,70 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 356 8,1000 € 2 883,60 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 474 8,0900 € 3 834,66 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 505 8,0800 € 4 080,40 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 172 8,0700 € 1 388,04 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 14 8,0700 € 112,98 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 331 8,0700 € 2 671,17 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 400 8,0700 € 3 228,00 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 318 8,0600 € 2 563,08 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 316 8,0600 € 2 546,96 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 375 8,0600 € 3 022,50 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 5 8,0700 € 40,35 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 620 8,0700 € 5 003,40 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 670 8,1000 € 5 427,00 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 495 8,0800 € 3 999,60 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 98 8,0800 € 791,84 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 507 8,0800 € 4 096,56 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 401 8,0800 € 3 240,08 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 538 8,0700 € 4 341,66 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 538 8,0800 € 4 347,04 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 535 8,0600 € 4 312,10 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 400 8,1000 € 3 240,00 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 19 8,1000 € 153,90 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 308 8,0700 € 2 485,56 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 703 8,0700 € 5 673,21 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 814 8,0900 € 6 585,26 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 241 8,0700 € 1 944,87 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 5 8,0700 € 40,35 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 5 8,0700 € 40,35 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 5 8,0700 € 40,35 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 10 8,0700 € 80,70 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 119 8,0800 € 961,52 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 291 8,0800 € 2 351,28 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 400 8,0800 € 3 232,00 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 35 8,0800 € 282,80 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 515 8,0800 € 4 161,20 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 36 8,0800 € 290,88 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 396 8,0800 € 3 199,68 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 400 8,0800 € 3 232,00 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 32 8,0800 € 258,56 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 426 8,0800 € 3 442,08 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 300 8,0800 € 2 424,00 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 95 8,0800 € 767,60 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 565 8,0600 € 4 553,90 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 272 8,0600 € 2 192,32 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 83 8,0600 € 668,98 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 378 8,0700 € 3 050,46 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 8 8,0700 € 64,56 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 169 8,0700 € 1 363,83 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 203 8,0700 € 1 638,21 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 10 8,0700 € 80,70 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 373 8,0700 € 3 010,11 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 227 8,0700 € 1 831,89 € XPAR Annulation 09/08/2018 Achat 38 8,0700 € 306,66 € XPAR Annulation Total 09/08/2018 21 980 8,0787 € 177 570 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 427 8,0200 € 3 424,54 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 223 8,0000 € 1 784,00 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 186 8,0000 € 1 488,00 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 317 8,0000 € 2 536,00 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 402 8,0300 € 3 228,06 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 460 8,0100 € 3 684,60 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 721 8,0000 € 5 768,00 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 85 8,0000 € 680,00 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 470 8,0000 € 3 760,00 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 9 8,0100 € 72,09 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 70 8,0100 € 560,70 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 154 8,0300 € 1 236,62 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 555 8,0300 € 4 456,65 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 382 8,0300 € 3 067,46 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 431 8,0100 € 3 452,31 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 10 8,0100 € 80,10 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 356 8,0100 € 2 851,56 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 450 8,0100 € 3 604,50 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 400 8,0600 € 3 224,00 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 95 8,0500 € 764,75 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 572 8,0500 € 4 604,60 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 473 8,0400 € 3 802,92 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 84 8,0200 € 673,68 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 296 8,0200 € 2 373,92 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 500 8,0100 € 4 005,00 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 7 8,0100 € 56,07 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 6 8,0100 € 48,06 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 191 8,0100 € 1 529,91 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 311 8,0100 € 2 491,11 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 500 8,0300 € 4 015,00 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 28 8,0300 € 224,84 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 80 8,0300 € 642,40 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 352 8,0300 € 2 826,56 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 451 8,0100 € 3 612,51 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 239 8,0100 € 1 914,39 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 8 8,0100 € 64,08 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 356 8,0100 € 2 851,56 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 531 8,0100 € 4 253,31 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 932 8,0700 € 7 521,24 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 266 8,0600 € 2 143,96 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 381 8,0700 € 3 074,67 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 472 8,0600 € 3 804,32 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 420 8,0600 € 3 385,20 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 144 8,0800 € 1 163,52 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 411 8,0800 € 3 320,88 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 467 8,0600 € 3 764,02 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 906 8,0600 € 7 302,36 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 853 8,0600 € 6 875,18 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 400 8,0700 € 3 228,00 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 104 8,0700 € 839,28 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 512 8,0500 € 4 121,60 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 457 8,0700 € 3 687,99 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 183 8,0600 € 1 474,98 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 300 8,0600 € 2 418,00 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 10 8,0600 € 80,60 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 72 8,0600 € 580,32 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 735 8,0600 € 5 924,10 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 80 8,0700 € 645,60 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 475 8,0700 € 3 833,25 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 503 8,1000 € 4 074,30 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 379 8,0900 € 3 066,11 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 7 8,1000 € 56,70 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 6 8,1000 € 48,60 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 7 8,1000 € 56,70 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 162 8,1000 € 1 312,20 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 6 8,1200 € 48,72 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 448 8,1200 € 3 637,76 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 7 8,1000 € 56,70 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 11 8,1000 € 89,10 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 10 8,1100 € 81,10 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 611 8,1100 € 4 955,21 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 38 8,1100 € 308,18 € XPAR Annulation 10/08/2018 Achat 117 8,1100 € 948,87 € XPAR Annulation Total 10/08/2018 22 080 8,0454 € 177 643 € XPAR Annulation Total 06/08/2018 - 10/08/2018 111 160 7,9875 € 887 894 € XPAR Annulation

Séance du

(date) Transaction Nombre de titres Prix moyen pondéré Montant brut Code d'identification de marché Objectif du rachat 06/08/2018 Achat 322 7,7400 € 2 492,28 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 156 7,7400 € 1 207,44 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 38 7,7500 € 294,50 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 359 7,7500 € 2 782,25 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 97 7,7600 € 752,72 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 340 7,7600 € 2 638,40 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 434 7,7600 € 3 367,84 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 538 7,7800 € 4 185,64 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 431 7,7800 € 3 353,18 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 173 7,7800 € 1 345,94 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 717 7,7700 € 5 571,09 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 117 7,7700 € 909,09 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 1 497 7,7700 € 11 631,69 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 388 7,7600 € 3 010,88 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 402 7,7600 € 3 119,52 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 400 7,7700 € 3 108,00 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 577 7,7800 € 4 489,06 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 428 7,7800 € 3 329,84 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 21 7,7800 € 163,38 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 1 696 7,7700 € 13 177,92 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 177 7,7800 € 1 377,06 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 98 7,8000 € 764,40 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 278 7,8000 € 2 168,40 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 222 7,8300 € 1 738,26 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 169 7,8300 € 1 323,27 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 400 7,8300 € 3 132,00 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 400 7,8300 € 3 132,00 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 300 7,8300 € 2 349,00 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 91 7,8300 € 712,53 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 350 7,8400 € 2 744,00 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 522 7,8300 € 4 087,26 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 81 7,8300 € 634,23 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 400 7,8300 € 3 132,00 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 436 7,8400 € 3 418,24 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 18 7,8400 € 141,12 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 117 7,8200 € 914,94 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 530 7,8200 € 4 144,60 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 388 7,8200 € 3 034,16 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 393 7,8200 € 3 073,26 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 1 793 7,8200 € 14 021,26 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 510 7,8100 € 3 983,10 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 270 7,8200 € 2 111,40 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 420 7,8200 € 3 284,40 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,8200 € 1 564,00 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 142 7,8200 € 1 110,44 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 452 7,8200 € 3 534,64 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 400 7,8400 € 3 136,00 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 400 7,8400 € 3 136,00 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 577 7,8400 € 4 523,68 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 404 7,8400 € 3 167,36 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 461 7,8400 € 3 614,24 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 395 7,8400 € 3 096,80 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 62 7,8300 € 485,46 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 592 7,8300 € 4 635,36 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 300 7,8400 € 2 352,00 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 254 7,8300 € 1 988,82 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 236 7,8300 € 1 847,88 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 376 7,8200 € 2 940,32 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 398 7,8300 € 3 116,34 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 104 7,8300 € 814,32 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 391 7,8100 € 3 053,71 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 36 7,8100 € 281,16 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 264 7,8100 € 2 061,84 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 281 7,8300 € 2 200,23 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 172 7,8300 € 1 346,76 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 425 7,8300 € 3 327,75 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 289 7,8100 € 2 257,09 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 100 7,8100 € 781,00 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 361 7,8100 € 2 819,41 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,8100 € 1 562,00 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 181 7,8100 € 1 413,61 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 256 7,8200 € 2 001,92 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,8200 € 1 564,00 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 193 7,8000 € 1 505,40 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 415 7,8000 € 3 237,00 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,8200 € 1 564,00 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,8200 € 1 564,00 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,8200 € 1 564,00 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,8200 € 1 564,00 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,8200 € 1 564,00 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 220 7,8200 € 1 720,40 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 537 7,8300 € 4 204,71 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 493 7,8300 € 3 860,19 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 130 7,8300 € 1 017,90 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 425 7,8300 € 3 327,75 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 549 7,8200 € 4 293,18 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 424 7,8300 € 3 319,92 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 17 7,8300 € 133,11 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 429 7,8300 € 3 359,07 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 499 7,8300 € 3 907,17 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 422 7,8300 € 3 304,26 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 389 7,8200 € 3 041,98 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 89 7,8200 € 695,98 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 304 7,8200 € 2 377,28 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 388 7,8100 € 3 030,28 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 501 7,8100 € 3 912,81 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 519 7,8100 € 4 053,39 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 389 7,8100 € 3 038,09 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 462 7,8100 € 3 608,22 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 462 7,8100 € 3 608,22 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 299 7,8100 € 2 335,19 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 284 7,8100 € 2 218,04 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 568 7,8200 € 4 441,76 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 1 402 7,8100 € 10 949,62 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 147 7,8100 € 1 148,07 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 127 7,8300 € 994,41 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 499 7,8400 € 3 912,16 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 535 7,8400 € 4 194,40 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 304 7,8400 € 2 383,36 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 133 7,8400 € 1 042,72 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 49 7,8400 € 384,16 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 450 7,8400 € 3 528,00 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 517 7,8400 € 4 053,28 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 233 7,8400 € 1 826,72 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 320 7,8400 € 2 508,80 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 491 7,8400 € 3 849,44 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 322 7,8400 € 2 524,48 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 73 7,8400 € 572,32 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 202 7,8400 € 1 583,68 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 269 7,8300 € 2 106,27 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 119 7,8300 € 931,77 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 36 7,8300 € 281,88 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,8300 € 1 566,00 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 154 7,8300 € 1 205,82 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 106 7,8200 € 828,92 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 435 7,8300 € 3 406,05 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 203 7,8300 € 1 589,49 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 387 7,8200 € 3 026,34 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 110 7,8200 € 860,20 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 400 7,8300 € 3 132,00 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 11 7,8300 € 86,13 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 443 7,8600 € 3 481,98 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 519 7,8400 € 4 068,96 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 535 7,8400 € 4 194,40 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 548 7,8400 € 4 296,32 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 1 024 7,8400 € 8 028,16 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 398 7,8400 € 3 120,32 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 525 7,8400 € 4 116,00 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 273 7,8400 € 2 140,32 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 538 7,8600 € 4 228,68 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 192 7,8600 € 1 509,12 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 270 7,8700 € 2 124,90 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 191 7,8600 € 1 501,26 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 577 7,8600 € 4 535,22 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 64 7,8600 € 503,04 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 92 7,8600 € 723,12 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 236 7,8600 € 1 854,96 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 227 7,8600 € 1 784,22 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 206 7,8800 € 1 623,28 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 210 7,8800 € 1 654,80 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 249 7,8800 € 1 962,12 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 235 7,8800 € 1 851,80 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 658 7,8800 € 5 185,04 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 154 7,8800 € 1 213,52 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 288 7,8800 € 2 269,44 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 229 7,8800 € 1 804,52 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 227 7,8700 € 1 786,49 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 2 7,8700 € 15,74 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 1 118 7,8800 € 8 809,84 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 96 7,8800 € 756,48 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 832 7,8800 € 6 556,16 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 120 7,8900 € 946,80 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 304 7,8900 € 2 398,56 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 42 7,8900 € 331,38 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 400 7,8900 € 3 156,00 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 205 7,8900 € 1 617,45 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 534 7,8900 € 4 213,26 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 711 7,8900 € 5 609,79 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 50 7,8800 € 394,00 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,9000 € 1 580,00 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 153 7,9000 € 1 208,70 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,9000 € 1 580,00 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 792 7,8800 € 6 240,96 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 767 7,8800 € 6 043,96 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,9000 € 1 580,00 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,9000 € 1 580,00 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 36 7,9000 € 284,40 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 116 7,8900 € 915,24 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 22 7,9000 € 173,80 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 29 7,9000 € 229,10 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,9000 € 1 580,00 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 200 7,9000 € 1 580,00 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 422 7,9000 € 3 333,80 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 131 7,8900 € 1 033,59 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 367 7,8900 € 2 895,63 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 197 7,8900 € 1 554,33 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 337 7,8900 € 2 658,93 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 265 7,8900 € 2 090,85 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 134 7,8900 € 1 057,26 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 323 7,8900 € 2 548,47 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 535 7,8900 € 4 221,15 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 146 7,8900 € 1 151,94 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 129 7,8900 € 1 017,81 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 647 7,8900 € 5 104,83 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 250 7,8900 € 1 972,50 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 171 7,8900 € 1 349,19 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 377 7,8900 € 2 974,53 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 89 7,8900 € 702,21 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 495 7,9000 € 3 910,50 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 327 7,9000 € 2 583,30 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 229 7,9000 € 1 809,10 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 201 7,9000 € 1 587,90 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 172 7,9000 € 1 358,80 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 199 7,9000 € 1 572,10 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 71 7,9000 € 560,90 € XPAR LTIP 06/08/2018 Achat 152 7,9100 € 1 202,32 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 50 7,9100 € 395,50 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 158 7,9100 € 1 249,78 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 1 7,9100 € 7,91 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 199 7,9100 € 1 574,09 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 531 7,9100 € 4 200,21 € BATE LTIP 06/08/2018 Achat 410 7,9000 € 3 239,00 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 421 7,9000 € 3 325,90 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 207 7,9000 € 1 635,30 € CHIX LTIP 06/08/2018 Achat 246 7,9000 € 1 943,40 € TRQX LTIP 06/08/2018 Achat 24 7,9000 € 189,60 € TRQX LTIP Total 06/08/2018 40 718 7,8289 € 318 779 € XPAR LTIP 13 515 7,8520 € 106 120 € TRQX 9 788 7,8507 € 76 843 € CHIX 6 273 7,8347 € 49 147 € BATE 70 294 7,8369 € 550 890 € 07/08/2018 Achat 477 7,9400 € 3 787,38 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 79 7,9400 € 627,26 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 416 7,9500 € 3 307,20 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 390 7,9600 € 3 104,40 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 126 7,9600 € 1 002,96 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 307 7,9600 € 2 443,72 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 297 7,9500 € 2 361,15 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 576 7,9500 € 4 579,20 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 730 7,9500 € 5 803,50 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 51 7,9500 € 405,45 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 1 170 7,9400 € 9 289,80 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 471 7,9400 € 3 739,74 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 8 7,9600 € 63,68 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 526 7,9200 € 4 165,92 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 627 7,9200 € 4 965,84 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 76 7,9300 € 602,68 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 384 7,9300 € 3 045,12 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 41 7,9200 € 324,72 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 380 7,9100 € 3 005,80 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 380 7,9100 € 3 005,80 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 70 7,9100 € 553,70 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 386 7,9100 € 3 053,26 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 83 7,9100 € 656,53 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 22 7,9100 € 174,02 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 604 7,9000 € 4 771,60 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 338 7,9000 € 2 670,20 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 227 7,9000 € 1 793,30 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 391 7,9400 € 3 104,54 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 109 7,9400 € 865,46 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 405 7,9400 € 3 215,70 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 400 7,9400 € 3 176,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 383 7,9400 € 3 041,02 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 389 7,9900 € 3 108,11 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 158 7,9900 € 1 262,42 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 295 7,9900 € 2 357,05 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 250 7,9900 € 1 997,50 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 177 7,9800 € 1 412,46 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 77 7,9800 € 614,46 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 12 8,0000 € 96,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 476 8,0000 € 3 808,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 463 8,0000 € 3 704,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 1 108 8,0000 € 8 864,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 380 8,0000 € 3 040,00 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 380 8,0000 € 3 040,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 434 8,0000 € 3 472,00 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 300 8,0000 € 2 400,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 86 8,0000 € 688,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 577 8,0000 € 4 616,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 573 8,0000 € 4 584,00 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 765 8,0000 € 6 120,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 46 8,0000 € 368,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 250 7,9900 € 1 997,50 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 437 8,0000 € 3 496,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 400 8,0000 € 3 200,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 30 8,0000 € 240,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 515 8,0000 € 4 120,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 414 7,9900 € 3 307,86 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 380 7,9900 € 3 036,20 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 230 7,9900 € 1 837,70 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 255 7,9900 € 2 037,45 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 562 7,9900 € 4 490,38 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 240 7,9800 € 1 915,20 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 535 7,9800 € 4 269,30 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 210 7,9700 € 1 673,70 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 120 7,9900 € 958,80 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 213 7,9700 € 1 697,61 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 103 7,9700 € 820,91 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 388 7,9600 € 3 088,48 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 500 7,9700 € 3 985,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 390 7,9600 € 3 104,40 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 100 7,9700 € 797,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 57 7,9700 € 454,29 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 67 7,9600 € 533,32 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 645 7,9600 € 5 134,20 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 115 7,9600 € 915,40 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 547 7,9600 € 4 354,12 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 381 7,9600 € 3 032,76 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 213 7,9600 € 1 695,48 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 2 043 7,9600 € 16 262,28 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 350 7,9700 € 2 789,50 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 40 7,9700 € 318,80 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 359 7,9700 € 2 861,23 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 400 7,9700 € 3 188,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 1 454 7,9600 € 11 573,84 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 693 7,9500 € 5 509,35 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 428 7,9600 € 3 406,88 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 284 7,9700 € 2 263,48 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 520 7,9700 € 4 144,40 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 15 7,9700 € 119,55 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 296 7,9700 € 2 359,12 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 43 7,9700 € 342,71 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 197 7,9700 € 1 570,09 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 270 7,9700 € 2 151,90 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 300 7,9600 € 2 388,00 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 279 7,9600 € 2 220,84 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 1 607 7,9600 € 12 791,72 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 58 7,9600 € 461,68 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 381 7,9600 € 3 032,76 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 329 7,9600 € 2 618,84 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 63 7,9600 € 501,48 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 750 7,9600 € 5 970,00 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 649 7,9600 € 5 166,04 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 1 554 7,9600 € 12 369,84 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 278 7,9600 € 2 212,88 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 151 7,9700 € 1 203,47 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 52 7,9700 € 414,44 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 43 7,9600 € 342,28 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 356 7,9600 € 2 833,76 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 295 7,9600 € 2 348,20 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 68 7,9600 € 541,28 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 738 7,9600 € 5 874,48 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 294 7,9600 € 2 340,24 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 335 7,9500 € 2 663,25 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 350 8,0000 € 2 800,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 106 8,0000 € 848,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 387 8,0000 € 3 096,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 517 8,0000 € 4 136,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 406 8,0000 € 3 248,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 425 8,0000 € 3 400,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 277 8,0000 € 2 216,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 380 8,0000 € 3 040,00 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 538 8,0000 € 4 304,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 388 8,0000 € 3 104,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 340 7,9900 € 2 716,60 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 40 7,9900 € 319,60 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 877 7,9900 € 7 007,23 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 1 388 7,9900 € 11 090,12 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 379 7,9800 € 3 024,42 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 197 7,9700 € 1 570,09 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 103 7,9800 € 821,94 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 201 8,0000 € 1 608,00 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 330 8,0000 € 2 640,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 6 8,0000 € 48,00 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 600 8,0000 € 4 800,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 355 8,0000 € 2 840,00 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 402 8,0000 € 3 216,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 25 8,0000 € 200,00 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 323 8,0000 € 2 584,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 57 8,0000 € 456,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 380 8,0000 € 3 040,00 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 1 586 8,0000 € 12 688,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 181 8,0000 € 1 448,00 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 188 7,9900 € 1 502,12 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 251 7,9900 € 2 005,49 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 129 7,9900 € 1 030,71 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 74 7,9900 € 591,26 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 274 8,0000 € 2 192,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 209 8,0000 € 1 672,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 147 8,0000 € 1 176,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 450 7,9900 € 3 595,50 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 245 7,9900 € 1 957,55 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 165 8,0000 € 1 320,00 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 300 8,0000 € 2 400,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 194 8,0000 € 1 552,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 191 8,0000 € 1 528,00 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 74 8,0000 € 592,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 180 8,0000 € 1 440,00 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 204 8,0000 € 1 632,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 48 8,0000 € 384,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 448 8,0000 € 3 584,00 € TRQX LTIP 07/08/2018 Achat 353 7,9900 € 2 820,47 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 248 8,0000 € 1 984,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 124 7,9900 € 990,76 € BATE LTIP 07/08/2018 Achat 414 8,0000 € 3 312,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 238 8,0000 € 1 904,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 349 8,0000 € 2 792,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 236 8,0000 € 1 888,00 € XPAR LTIP 07/08/2018 Achat 384 8,0000 € 3 072,00 € CHIX LTIP 07/08/2018 Achat 292 8,0000 € 2 336,00 € TRQX LTIP Total 07/08/2018 36 026 7,9715 € 287 183 € XPAR LTIP 8 825 7,9731 € 70 362 € TRQX 8 112 7,9823 € 64 753 € CHIX 7 735 7,9729 € 61 671 € BATE 60 698 7,9734 € 483 968 € 08/08/2018 Achat 902 7,9400 € 7 161,88 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 195 7,9400 € 1 548,30 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 400 7,9700 € 3 188,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 18 7,9700 € 143,46 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 405 7,9700 € 3 227,85 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 377 8,0000 € 3 016,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 466 8,0000 € 3 728,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 76 8,0000 € 608,00 € TRQX LTIP 08/08/2018 Achat 489 8,0000 € 3 912,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 241 8,0000 € 1 928,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 377 7,9800 € 3 008,46 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 377 7,9800 € 3 008,46 € TRQX LTIP 08/08/2018 Achat 94 7,9800 € 750,12 € TRQX LTIP 08/08/2018 Achat 283 7,9800 € 2 258,34 € TRQX LTIP 08/08/2018 Achat 666 7,9800 € 5 314,68 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 361 7,9900 € 2 884,39 € BATE LTIP 08/08/2018 Achat 16 7,9900 € 127,84 € BATE LTIP 08/08/2018 Achat 145 7,9900 € 1 158,55 € BATE LTIP 08/08/2018 Achat 65 7,9900 € 519,35 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 400 7,9900 € 3 196,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 109 8,0000 € 872,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 453 8,0000 € 3 624,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 414 7,9900 € 3 307,86 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 462 7,9900 € 3 691,38 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 398 7,9900 € 3 180,02 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 402 7,9900 € 3 211,98 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 399 7,9900 € 3 188,01 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 394 7,9900 € 3 148,06 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 420 7,9900 € 3 355,80 € BATE LTIP 08/08/2018 Achat 232 7,9900 € 1 853,68 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 186 7,9900 € 1 486,14 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 342 7,9900 € 2 732,58 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 192 7,9900 € 1 534,08 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 100 7,9900 € 799,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 13 7,9900 € 103,87 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 100 7,9900 € 799,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 527 8,0000 € 4 216,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 9 8,0000 € 72,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 1 001 8,0000 € 8 008,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 377 7,9900 € 3 012,23 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 113 8,0000 € 904,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 385 8,0000 € 3 080,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 62 8,0000 € 496,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 377 8,0000 € 3 016,00 € BATE LTIP 08/08/2018 Achat 306 8,0000 € 2 448,00 € TRQX LTIP 08/08/2018 Achat 108 8,0000 € 864,00 € TRQX LTIP 08/08/2018 Achat 1 355 8,0000 € 10 840,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 496 7,9900 € 3 963,04 € TRQX LTIP 08/08/2018 Achat 250 7,9900 € 1 997,50 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 100 8,0000 € 800,00 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 26 7,9900 € 207,74 € TRQX LTIP 08/08/2018 Achat 137 7,9900 € 1 094,63 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 82 7,9900 € 655,18 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 400 8,0000 € 3 200,00 € BATE LTIP 08/08/2018 Achat 192 8,0000 € 1 536,00 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 76 8,0000 € 608,00 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 100 8,0000 € 800,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 100 8,0000 € 800,00 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 309 7,9900 € 2 468,91 € TRQX LTIP 08/08/2018 Achat 417 7,9900 € 3 331,83 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 100 8,0000 € 800,00 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 96 8,0000 € 768,00 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 55 8,0000 € 440,00 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 95 7,9900 € 759,05 € TRQX LTIP 08/08/2018 Achat 240 8,0000 € 1 920,00 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 144 8,0000 € 1 152,00 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 100 8,0000 € 800,00 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 433 8,0000 € 3 464,00 € TRQX LTIP 08/08/2018 Achat 70 8,0000 € 560,00 € TRQX LTIP 08/08/2018 Achat 42 8,0000 € 336,00 € TRQX LTIP 08/08/2018 Achat 377 8,0000 € 3 016,00 € BATE LTIP 08/08/2018 Achat 188 8,0000 € 1 504,00 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 392 8,0000 € 3 136,00 € CHIX LTIP 08/08/2018 Achat 485 8,0000 € 3 880,00 € TRQX LTIP 08/08/2018 Achat 915 8,0000 € 7 320,00 € XPAR LTIP 08/08/2018 Achat 1 046 8,0000 € 8 368,00 € XPAR LTIP Total 08/08/2018 14 394 7,9899 € 115 007 € XPAR LTIP 3 200 7,9924 € 25 576 € TRQX 3 362 7,9942 € 26 876 € CHIX 2 096 7,9955 € 16 759 € BATE 23 052 7,9914 € 184 217 € 09/08/2018 Achat 8 8,0000 € 64,00 € BATE LTIP 09/08/2018 Achat 8 8,0000 € 64,00 € BATE LTIP Total 09/08/2018 16 8,0000 € 128 € BATE LTIP 10/08/2018 Achat 694 8,0000 € 5 552,00 € XPAR LTIP 10/08/2018 Achat 400 7,9800 € 3 192,00 € XPAR LTIP 10/08/2018 Achat 126 7,9800 € 1 005,48 € XPAR LTIP 10/08/2018 Achat 378 8,0000 € 3 024,00 € XPAR LTIP 10/08/2018 Achat 11 8,0000 € 88,00 € XPAR LTIP 10/08/2018 Achat 100 8,0000 € 800,00 € CHIX LTIP 10/08/2018 Achat 273 8,0000 € 2 184,00 € CHIX LTIP 10/08/2018 Achat 26 8,0000 € 208,00 € TRQX LTIP 10/08/2018 Achat 347 8,0000 € 2 776,00 € TRQX LTIP 10/08/2018 Achat 1 374 8,0000 € 10 992,00 € XPAR LTIP 10/08/2018 Achat 291 7,9900 € 2 325,09 € BATE LTIP 10/08/2018 Achat 6 7,9900 € 47,94 € BATE LTIP 10/08/2018 Achat 392 8,0000 € 3 136,00 € XPAR LTIP 10/08/2018 Achat 6 7,9900 € 47,94 € BATE LTIP 10/08/2018 Achat 94 8,0000 € 752,00 € BATE LTIP 10/08/2018 Achat 233 8,0000 € 1 864,00 € BATE LTIP 10/08/2018 Achat 46 8,0000 € 368,00 € BATE LTIP 10/08/2018 Achat 59 8,0000 € 472,00 € XPAR LTIP 10/08/2018 Achat 787 8,0000 € 6 296,00 € XPAR LTIP 10/08/2018 Achat 902 8,0000 € 7 216,00 € XPAR LTIP 10/08/2018 Achat 85 8,0000 € 680,00 € XPAR LTIP 10/08/2018 Achat 11 8,0000 € 88,00 € TRQX LTIP 10/08/2018 Achat 6 7,9900 € 47,94 € CHIX LTIP 10/08/2018 Achat 7 8,0000 € 56,00 € TRQX LTIP 10/08/2018 Achat 11 8,0000 € 88,00 € BATE LTIP 10/08/2018 Achat 7 8,0000 € 56,00 € BATE LTIP 10/08/2018 Achat 300 8,0000 € 2 400,00 € TRQX LTIP 10/08/2018 Achat 8 8,0000 € 64,00 € BATE LTIP 10/08/2018 Achat 544 8,0000 € 4 352,00 € XPAR LTIP Total 10/08/2018 5 752 7,9982 € 46 005 € XPAR LTIP 691 8,0000 € 5 528 € TRQX 379 7,9998 € 3 032 € CHIX 702 7,9957 € 5 613 € BATE 7 524 7,9982 € 60 178 € Total 06/08/2018 - 10/08/2018 161 584 7,9177 € 1 279 382 € LTIP

CALENDRIER FINANCIER 2018 (sous réserve de changements)

Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse

Egalement, conformément au Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.

