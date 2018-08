Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Coface COFA FR0010667147 COFACE (COFA) Ajouter à ma liste Mes dernières consult. Top consult. Gérer les listes Rapport Rapport Temps réel - 20/08 17:35:17 7.89 EUR -0.38% 17:46 COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors c.. GL 13:52 COFACE : Schroder IM Ltd s'allège au capital CF 13/08 COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors c.. GL Synthèse Cotations Graphiques Actualités Analyses Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse actualité Toute l'actualité Interviews Communiqués société Publications officielles Actualités du secteur Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 13 aout et le 17 aout 2018 0 0 20/08/2018 | 17:46 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Paris, le 20 aout 2018 - 17h45

COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 13 aout et le 17 aout 2018 Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2018-2019 ont été publiées sur le site internet de la Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le communiqué de presse du 12 février 2018. Séance du

(date) Transaction Nombre de titres Prix moyen pondéré Montant brut Code d'identification de marché Objectif du rachat 13/08/2018 Achat 7 8,0100 € 56,07 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 392 8,0100 € 3 139,92 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 470 7,9600 € 3 741,20 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 452 7,9600 € 3 597,92 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 497 7,9500 € 3 951,15 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 538 7,9300 € 4 266,34 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 51 7,9400 € 404,94 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 376 7,9400 € 2 985,44 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 400 7,9400 € 3 176,00 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 744 7,9200 € 5 892,48 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 400 7,9600 € 3 184,00 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 1 034 7,9600 € 8 230,64 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 73 7,9900 € 583,27 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 426 7,9900 € 3 403,74 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 557 8,0200 € 4 467,14 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 400 8,0200 € 3 208,00 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 503 8,0100 € 4 029,03 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 396 8,0000 € 3 168,00 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 400 8,0400 € 3 216,00 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 868 8,0400 € 6 978,72 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 410 8,0300 € 3 292,30 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 85 8,0300 € 682,55 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 335 8,0300 € 2 690,05 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 125 8,0300 € 1 003,75 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 7 8,0300 € 56,21 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 467 8,0200 € 3 745,34 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 500 8,0100 € 4 005,00 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 187 8,0100 € 1 497,87 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 104 8,0100 € 833,04 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 528 8,0100 € 4 229,28 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 727 8,0100 € 5 823,27 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 55 8,0200 € 441,10 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 650 8,0100 € 5 206,50 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 191 8,0100 € 1 529,91 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 807 8,0100 € 6 464,07 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 444 8,0000 € 3 552,00 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 81 8,0000 € 648,00 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 84 8,0100 € 672,84 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 384 8,0100 € 3 075,84 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 659 8,0100 € 5 278,59 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 52 8,0100 € 416,52 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 231 8,0200 € 1 852,62 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 176 8,0200 € 1 411,52 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 12 8,0100 € 96,12 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 28 8,0200 € 224,56 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 112 8,0200 € 898,24 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 379 8,0200 € 3 039,58 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 538 8,0200 € 4 314,76 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 98 8,0100 € 784,98 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 469 8,0100 € 3 756,69 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 516 8,0000 € 4 128,00 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 183 8,0000 € 1 464,00 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 396 8,0200 € 3 175,92 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 200 8,0200 € 1 604,00 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 1 135 8,0100 € 9 091,35 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 662 8,0200 € 5 309,24 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 390 8,0300 € 3 131,70 € XPAR Annulation 13/08/2018 Achat 809 8,0300 € 6 496,27 € XPAR Annulation Total 13/08/2018 22 200 8,0002 € 177 604 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 117 7,9600 € 931,32 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 442 7,9600 € 3 518,32 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 395 7,9700 € 3 148,15 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 417 7,9200 € 3 302,64 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 755 7,9900 € 6 032,45 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 460 8,0100 € 3 684,60 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 465 8,0100 € 3 724,65 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 551 8,0100 € 4 413,51 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 527 8,0200 € 4 226,54 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 265 8,0400 € 2 130,60 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 149 8,0400 € 1 197,96 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 400 8,0400 € 3 216,00 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 23 8,0400 € 184,92 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 387 8,0400 € 3 111,48 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 489 8,0200 € 3 921,78 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 13 8,0500 € 104,65 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 687 8,0500 € 5 530,35 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 400 8,0900 € 3 236,00 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 473 8,0700 € 3 817,11 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 236 8,0800 € 1 906,88 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 165 8,0800 € 1 333,20 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 629 8,0600 € 5 069,74 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 427 8,0800 € 3 450,16 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 658 8,0800 € 5 316,64 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 504 8,0300 € 4 047,12 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 78 8,0400 € 627,12 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 75 8,0400 € 603,00 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 203 8,0400 € 1 632,12 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 22 8,0400 € 176,88 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 350 8,0300 € 2 810,50 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 29 8,0300 € 232,87 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 74 8,0300 € 594,22 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 180 8,0200 € 1 443,60 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 314 8,0200 € 2 518,28 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 507 8,0000 € 4 056,00 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 463 8,0100 € 3 708,63 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 552 8,0000 € 4 416,00 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 130 8,0000 € 1 040,00 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 159 8,0000 € 1 272,00 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 188 8,0000 € 1 504,00 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 192 8,0000 € 1 536,00 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 539 7,9900 € 4 306,61 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 974 7,9800 € 7 772,52 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 245 7,9900 € 1 957,55 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 814 7,9900 € 6 503,86 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 98 7,9900 € 783,02 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 63 7,9900 € 503,37 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 60 7,9900 € 479,40 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 144 7,9900 € 1 150,56 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 209 7,9900 € 1 669,91 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 23 7,9900 € 183,77 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 153 7,9900 € 1 222,47 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 109 7,9900 € 870,91 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 386 7,9900 € 3 084,14 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 67 7,9900 € 535,33 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 509 7,9900 € 4 066,91 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 392 7,9900 € 3 132,08 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 610 8,0000 € 4 880,00 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 308 8,0000 € 2 464,00 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 433 8,0000 € 3 464,00 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 134 8,0000 € 1 072,00 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 376 8,0100 € 3 011,76 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 31 8,0100 € 248,31 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 384 8,0100 € 3 075,84 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 110 8,0100 € 881,10 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 646 8,0100 € 5 174,46 € XPAR Annulation 14/08/2018 Achat 598 8,0100 € 4 789,98 € XPAR Annulation Total 14/08/2018 22 165 8,0131 € 177 610 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 504 8,0600 € 4 062,24 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 330 8,0500 € 2 656,50 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 223 8,0500 € 1 795,15 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 376 8,0800 € 3 038,08 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 380 8,0900 € 3 074,20 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 400 8,0800 € 3 232,00 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 112 8,0700 € 903,84 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 397 8,0700 € 3 203,79 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 872 8,0500 € 7 019,60 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 80 8,0300 € 642,40 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 330 8,0300 € 2 649,90 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 337 8,0400 € 2 709,48 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 62 8,0400 € 498,48 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 234 8,0400 € 1 881,36 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 152 8,0400 € 1 222,08 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 229 8,0400 € 1 841,16 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 132 8,0400 € 1 061,28 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 53 8,0400 € 426,12 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 236 8,0400 € 1 897,44 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 375 8,0400 € 3 015,00 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 385 8,0300 € 3 091,55 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 398 8,0200 € 3 191,96 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 330 8,0200 € 2 646,60 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 442 8,0100 € 3 540,42 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 530 8,0100 € 4 245,30 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 377 8,0000 € 3 016,00 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 930 7,9800 € 7 421,40 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 546 7,9700 € 4 351,62 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 210 8,0100 € 1 682,10 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 461 8,0100 € 3 692,61 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 276 8,0100 € 2 210,76 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 515 7,9900 € 4 114,85 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 297 8,0000 € 2 376,00 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 97 8,0000 € 776,00 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 386 7,9900 € 3 084,14 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 615 7,9800 € 4 907,70 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 302 8,0000 € 2 416,00 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 141 8,0000 € 1 128,00 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 201 8,0000 € 1 608,00 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 226 8,0000 € 1 808,00 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 129 8,0000 € 1 032,00 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 161 8,0000 € 1 288,00 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 131 8,0000 € 1 048,00 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 312 8,0000 € 2 496,00 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 531 7,9900 € 4 242,69 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 198 7,9900 € 1 582,02 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 179 7,9900 € 1 430,21 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 425 7,9900 € 3 395,75 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 412 7,9900 € 3 291,88 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 524 7,9900 € 4 186,76 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 381 7,9900 € 3 044,19 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 688 7,9800 € 5 490,24 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 228 7,9800 € 1 819,44 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 1 001 7,9900 € 7 997,99 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 473 7,9800 € 3 774,54 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 180 7,9700 € 1 434,60 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 485 7,9700 € 3 865,45 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 89 7,9800 € 710,22 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 225 7,9800 € 1 795,50 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 1 056 7,9900 € 8 437,44 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 432 7,9900 € 3 451,68 € XPAR Annulation 15/08/2018 Achat 461 7,9900 € 3 683,39 € XPAR Annulation Total 15/08/2018 22 180 8,0089 € 177 637 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 384 7,9800 € 3 064,32 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 400 8,0400 € 3 216,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 453 8,0500 € 3 646,65 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 400 8,0800 € 3 232,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 112 8,0800 € 904,96 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 412 8,0800 € 3 328,96 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 54 8,1100 € 437,94 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 260 8,1100 € 2 108,60 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 400 8,1100 € 3 244,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 111 8,1100 € 900,21 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 463 8,1000 € 3 750,30 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 110 8,0900 € 889,90 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 550 8,0900 € 4 449,50 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 400 8,0900 € 3 236,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 121 8,0900 € 978,89 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 385 8,0900 € 3 114,65 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 163 8,0900 € 1 318,67 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 537 8,1000 € 4 349,70 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 150 8,0900 € 1 213,50 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 387 8,0900 € 3 130,83 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 382 8,0900 € 3 090,38 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 768 8,0800 € 6 205,44 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 300 8,0600 € 2 418,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 221 8,0600 € 1 781,26 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 847 8,1100 € 6 869,17 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 886 8,1000 € 7 176,60 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 794 8,0900 € 6 423,46 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 473 8,0600 € 3 812,38 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 421 8,0300 € 3 380,63 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 337 8,0400 € 2 709,48 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 55 8,0400 € 442,20 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 583 8,0400 € 4 687,32 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 244 8,0100 € 1 954,44 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 242 8,0100 € 1 938,42 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 380 8,0300 € 3 051,40 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 276 8,0300 € 2 216,28 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 114 8,0300 € 915,42 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 397 8,0300 € 3 187,91 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 116 8,0100 € 929,16 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 836 8,0100 € 6 696,36 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 417 8,0100 € 3 340,17 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 367 8,0100 € 2 939,67 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 190 8,0100 € 1 521,90 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 12 8,0200 € 96,24 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 400 8,0200 € 3 208,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 80 8,0200 € 641,60 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 239 8,0200 € 1 916,78 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 278 8,0200 € 2 229,56 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 897 8,0100 € 7 184,97 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 51 7,9900 € 407,49 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 224 7,9900 € 1 789,76 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 155 7,9900 € 1 238,45 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 92 7,9900 € 735,08 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 303 7,9900 € 2 420,97 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 380 7,9900 € 3 036,20 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 570 7,9800 € 4 548,60 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 14 7,9800 € 111,72 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 11 8,0000 € 88,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 59 8,0000 € 472,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 74 8,0000 € 592,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 358 8,0000 € 2 864,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 91 8,0000 € 728,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 123 8,0000 € 984,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 74 8,0000 € 592,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 652 8,0000 € 5 216,00 € XPAR Annulation 16/08/2018 Achat 635 8,0000 € 5 080,00 € XPAR Annulation Total 16/08/2018 22 070 8,0462 € 177 580 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 440 8,0000 € 3 520,00 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 913 7,9600 € 7 267,48 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 100 7,9700 € 797,00 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 350 7,9800 € 2 793,00 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 181 7,9800 € 1 444,38 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 325 8,0100 € 2 603,25 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 61 8,0100 € 488,61 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 498 8,0500 € 4 008,90 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 633 8,0500 € 5 095,65 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 172 8,0600 € 1 386,32 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 179 8,0600 € 1 442,74 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 387 8,0600 € 3 119,22 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 141 8,0700 € 1 137,87 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 236 8,0700 € 1 904,52 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 374 8,0500 € 3 010,70 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 145 8,0500 € 1 167,25 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 433 8,0200 € 3 472,66 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 572 8,0300 € 4 593,16 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 212 8,0100 € 1 698,12 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 177 8,0100 € 1 417,77 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 831 8,0000 € 6 648,00 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 400 8,0000 € 3 200,00 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 136 8,0000 € 1 088,00 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 400 7,9500 € 3 180,00 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 328 7,9400 € 2 604,32 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 343 7,9400 € 2 723,42 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 291 7,9400 € 2 310,54 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 832 7,9400 € 6 606,08 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 388 7,9500 € 3 084,60 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 390 7,9400 € 3 096,60 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 944 7,9300 € 7 485,92 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 512 7,9400 € 4 065,28 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 78 7,9400 € 619,32 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 480 7,9400 € 3 811,20 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 379 7,9400 € 3 009,26 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 402 7,9300 € 3 187,86 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 78 7,9300 € 618,54 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 245 7,9100 € 1 937,95 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 134 7,9100 € 1 059,94 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 414 7,8900 € 3 266,46 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 430 7,9300 € 3 409,90 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 988 7,9400 € 7 844,72 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 152 7,9200 € 1 203,84 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 268 7,9200 € 2 122,56 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 417 7,9200 € 3 302,64 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 527 7,9100 € 4 168,57 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 557 7,9000 € 4 400,30 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 400 7,9100 € 3 164,00 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 43 7,9100 € 340,13 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 322 7,8800 € 2 537,36 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 953 7,9300 € 7 557,29 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 310 7,9300 € 2 458,30 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 85 7,9300 € 674,05 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 114 7,9300 € 904,02 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 2 7,9300 € 15,86 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 177 7,9300 € 1 403,61 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 449 7,9300 € 3 560,57 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 72 7,9300 € 570,96 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 377 7,9400 € 2 993,38 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 694 7,9300 € 5 503,42 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 419 7,9300 € 3 322,67 € XPAR Annulation 17/08/2018 Achat 20 7,9300 € 158,60 € XPAR Annulation Total 17/08/2018 22 310 7,9600 € 177 589 € XPAR Annulation Total 13/08/2018 - 17/08/2018 110 925 8,0056 € 888 020 € XPAR Annulation





Séance du

(date) Transaction Nombre de titres Prix moyen pondéré Montant brut Code d'identification de marché Objectif du rachat 13/08/2018 Achat 1 001 8,0000 € 8 008,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 6 7,9800 € 47,88 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 427 7,9800 € 3 407,46 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 173 7,9600 € 1 377,08 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 199 7,9600 € 1 584,04 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 614 7,9400 € 4 875,16 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 12 7,9600 € 95,52 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 728 7,9600 € 5 794,88 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 640 7,9600 € 5 094,40 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 808 7,9600 € 6 431,68 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 9 7,9800 € 71,82 € TRQX LTIP 13/08/2018 Achat 270 7,9800 € 2 154,60 € TRQX LTIP 13/08/2018 Achat 678 7,9500 € 5 390,10 € TRQX LTIP 13/08/2018 Achat 372 7,9500 € 2 957,40 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 531 7,9300 € 4 210,83 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 200 7,9500 € 1 590,00 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 492 7,9200 € 3 896,64 € TRQX LTIP 13/08/2018 Achat 144 7,9200 € 1 140,48 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 229 7,9200 € 1 813,68 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 200 7,9400 € 1 588,00 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 846 7,9300 € 6 708,78 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 553 7,9300 € 4 385,29 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 1 158 7,9300 € 9 182,94 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 451 7,9200 € 3 571,92 € TRQX LTIP 13/08/2018 Achat 325 7,9200 € 2 574,00 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 12 7,9200 € 95,04 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 60 7,9300 € 475,80 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 499 7,9400 € 3 962,06 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 19 7,9400 € 150,86 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 118 7,9400 € 936,92 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 420 7,9400 € 3 334,80 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 12 7,9200 € 95,04 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 108 7,9400 € 857,52 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 400 7,9400 € 3 176,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 400 7,9400 € 3 176,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 300 7,9400 € 2 382,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 484 7,9400 € 3 842,96 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 16 7,9400 € 127,04 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 401 7,9400 € 3 183,94 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 121 7,9400 € 960,74 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 494 7,9400 € 3 922,36 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 559 7,9200 € 4 427,28 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 553 7,9200 € 4 379,76 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 56 7,9200 € 443,52 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 473 7,9200 € 3 746,16 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 12 7,9300 € 95,16 € TRQX LTIP 13/08/2018 Achat 7 7,9300 € 55,51 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 131 7,9300 € 1 038,83 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 15 7,9300 € 118,95 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 453 7,9400 € 3 596,82 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 8 7,9400 € 63,52 € TRQX LTIP 13/08/2018 Achat 228 7,9400 € 1 810,32 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 162 7,9400 € 1 286,28 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 236 7,9400 € 1 873,84 € TRQX LTIP 13/08/2018 Achat 256 7,9400 € 2 032,64 € TRQX LTIP 13/08/2018 Achat 202 7,9400 € 1 603,88 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 179 7,9400 € 1 421,26 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 425 7,9400 € 3 374,50 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 374 7,9400 € 2 969,56 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 12 7,9500 € 95,40 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 200 7,9600 € 1 592,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 100 7,9600 € 796,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 153 7,9600 € 1 217,88 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 275 7,9700 € 2 191,75 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 53 7,9700 € 422,41 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 76 7,9700 € 605,72 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 364 7,9700 € 2 901,08 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 146 7,9700 € 1 163,62 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 892 7,9600 € 7 100,32 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 638 7,9600 € 5 078,48 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 713 7,9600 € 5 675,48 € TRQX LTIP 13/08/2018 Achat 1 330 7,9600 € 10 586,80 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 72 7,9700 € 573,84 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 400 7,9700 € 3 188,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 392 7,9700 € 3 124,24 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 345 7,9900 € 2 756,55 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 257 7,9900 € 2 053,43 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 321 7,9900 € 2 564,79 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 1 446 8,0000 € 11 568,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 485 8,0000 € 3 880,00 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 457 8,0000 € 3 656,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 400 8,0000 € 3 200,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 74 8,0000 € 592,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 271 8,0000 € 2 168,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 116 8,0000 € 928,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 334 8,0000 € 2 672,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 37 8,0000 € 296,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 6 7,9900 € 47,94 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 6 8,0000 € 48,00 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 95 8,0000 € 760,00 € TRQX LTIP 13/08/2018 Achat 1 256 8,0000 € 10 048,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 371 8,0000 € 2 968,00 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 505 8,0000 € 4 040,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 304 7,9900 € 2 428,96 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 371 8,0000 € 2 968,00 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 372 8,0000 € 2 976,00 € TRQX LTIP 13/08/2018 Achat 50 8,0000 € 400,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 400 8,0000 € 3 200,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 6 7,9900 € 47,94 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 8 7,9900 € 63,92 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 6 8,0000 € 48,00 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 6 8,0000 € 48,00 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 6 8,0000 € 48,00 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 6 8,0000 € 48,00 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 484 8,0000 € 3 872,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 6 8,0000 € 48,00 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 373 8,0000 € 2 984,00 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 251 7,9900 € 2 005,49 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 125 7,9900 € 998,75 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 371 7,9900 € 2 964,29 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 371 7,9900 € 2 964,29 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 228 7,9900 € 1 821,72 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 372 7,9900 € 2 972,28 € TRQX LTIP 13/08/2018 Achat 1 600 7,9900 € 12 784,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 800 7,9900 € 6 392,00 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 52 7,9900 € 415,48 € XPAR LTIP 13/08/2018 Achat 381 7,9700 € 3 036,57 € BATE LTIP 13/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 225 7,9900 € 1 797,75 € CHIX LTIP 13/08/2018 Achat 126 7,9900 € 1 006,74 € CHIX LTIP Total 13/08/2018 25 557 7,9670 € 203 612 € XPAR LTIP 3 964 7,9551 € 31 534 € TRQX 5 319 7,9693 € 42 389 € CHIX 4 717 7,9566 € 37 531 € BATE 39 557 7 9648 € 315 065 € 14/08/2018 Achat 58 7,9600 € 461,68 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 400 7,9800 € 3 192,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 1 292 7,9600 € 10 284,32 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 525 7,9600 € 4 179,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 651 7,9300 € 5 162,43 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 566 7,9400 € 4 494,04 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 560 7,8500 € 4 396,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 419 7,9900 € 3 347,81 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 404 8,0000 € 3 232,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 375 7,9900 € 2 996,25 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 488 7,9900 € 3 899,12 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 9 7,9900 € 71,91 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 290 7,9900 € 2 317,10 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 673 7,9800 € 5 370,54 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 417 7,9900 € 3 331,83 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 67 7,9900 € 535,33 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 59 7,9900 € 471,41 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 250 7,9900 € 1 997,50 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 422 7,9900 € 3 371,78 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 378 8,0000 € 3 024,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 535 8,0000 € 4 280,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 300 8,0000 € 2 400,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 374 8,0000 € 2 992,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 374 8,0000 € 2 992,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 479 8,0000 € 3 832,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 461 8,0000 € 3 688,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 677 8,0000 € 5 416,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 416 8,0000 € 3 328,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 379 8,0000 € 3 032,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 1 645 8,0000 € 13 160,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 163 8,0000 € 1 304,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 211 8,0000 € 1 688,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 374 8,0000 € 2 992,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 167 8,0000 € 1 336,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 208 8,0000 € 1 664,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 584 8,0000 € 4 672,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 903 8,0000 € 7 224,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 234 8,0000 € 1 872,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 300 8,0000 € 2 400,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 445 8,0000 € 3 560,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 718 8,0000 € 5 744,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 84 8,0000 € 672,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 100 8,0000 € 800,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 221 8,0000 € 1 768,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 240 8,0000 € 1 920,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 94 8,0000 € 752,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 100 8,0000 € 800,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 94 8,0000 € 752,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 223 8,0000 € 1 784,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 272 8,0000 € 2 176,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 192 8,0000 € 1 536,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 222 8,0000 € 1 776,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 14 8,0000 € 112,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 264 7,9900 € 2 109,36 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 394 8,0000 € 3 152,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 118 7,9900 € 942,82 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 249 8,0000 € 1 992,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 173 8,0000 € 1 384,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 100 8,0000 € 800,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 380 8,0000 € 3 040,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 373 7,9900 € 2 980,27 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 374 7,9900 € 2 988,26 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 161 7,9900 € 1 286,39 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 154 8,0000 € 1 232,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 363 8,0000 € 2 904,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 28 8,0000 € 224,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 210 8,0000 € 1 680,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 429 7,9900 € 3 427,71 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 426 7,9800 € 3 399,48 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 68 7,9800 € 542,64 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 260 8,0000 € 2 080,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 220 8,0000 € 1 760,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 123 8,0000 € 984,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 270 8,0000 € 2 160,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 113 8,0000 € 904,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 864 7,9900 € 6 903,36 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 209 7,9900 € 1 669,91 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 193 7,9900 € 1 542,07 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 374 7,9800 € 2 984,52 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 375 7,9800 € 2 992,50 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 671 7,9800 € 5 354,58 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 366 7,9800 € 2 920,68 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 186 7,9800 € 1 484,28 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 72 7,9900 € 575,28 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 176 7,9900 € 1 406,24 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 232 7,9900 € 1 853,68 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 33 7,9900 € 263,67 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 180 7,9900 € 1 438,20 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 56 7,9900 € 447,44 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 374 7,9900 € 2 988,26 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 374 7,9900 € 2 988,26 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 583 7,9900 € 4 658,17 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 153 7,9900 € 1 222,47 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 538 7,9900 € 4 298,62 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 300 7,9900 € 2 397,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 207 7,9900 € 1 653,93 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 160 7,9900 € 1 278,40 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 79 7,9900 € 631,21 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 374 7,9800 € 2 984,52 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 140 7,9800 € 1 117,20 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 72 7,9800 € 574,56 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 257 7,9800 € 2 050,86 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 545 8,0000 € 4 360,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 369 8,0000 € 2 952,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 58 8,0000 € 464,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 64 8,0000 € 512,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 24 8,0000 € 192,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 438 8,0000 € 3 504,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 246 8,0000 € 1 968,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 218 8,0000 € 1 744,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 219 8,0000 € 1 752,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 215 8,0000 € 1 720,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 502 8,0000 € 4 016,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 66 8,0000 € 528,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 139 8,0000 € 1 112,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 178 8,0000 € 1 424,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 96 8,0000 € 768,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 274 8,0000 € 2 192,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 88 8,0000 € 704,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 161 8,0000 € 1 288,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 228 8,0000 € 1 824,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 344 8,0000 € 2 752,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 34 8,0000 € 272,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 61 7,9900 € 487,39 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 300 7,9900 € 2 397,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 14 7,9900 € 111,86 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 290 7,9800 € 2 314,20 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 177 8,0000 € 1 416,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 470 8,0000 € 3 760,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 274 8,0000 € 2 192,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 106 8,0000 € 848,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 474 7,9900 € 3 787,26 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 412 7,9900 € 3 291,88 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 499 7,9900 € 3 987,01 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 459 7,9900 € 3 667,41 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 130 7,9900 € 1 038,70 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 367 7,9900 € 2 932,33 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 530 7,9900 € 4 234,70 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 491 7,9900 € 3 923,09 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 464 7,9900 € 3 707,36 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 15 7,9900 € 119,85 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 462 7,9900 € 3 691,38 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 423 7,9900 € 3 379,77 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 49 7,9900 € 391,51 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 506 7,9900 € 4 042,94 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 9 7,9900 € 71,91 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 50 7,9900 € 399,50 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 461 7,9900 € 3 683,39 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 520 7,9900 € 4 154,80 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 328 7,9900 € 2 620,72 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 228 7,9900 € 1 821,72 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 466 7,9900 € 3 723,34 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 485 7,9900 € 3 875,15 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 439 7,9900 € 3 507,61 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 7 7,9900 € 55,93 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 388 7,9900 € 3 100,12 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 420 7,9900 € 3 355,80 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 543 7,9900 € 4 338,57 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 374 8,0000 € 2 992,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 400 8,0000 € 3 200,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 661 8,0000 € 5 288,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 395 8,0000 € 3 160,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 1 346 7,9900 € 10 754,54 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 220 8,0000 € 1 760,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 375 8,0000 € 3 000,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 177 7,9900 € 1 414,23 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 425 8,0000 € 3 400,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 398 8,0000 € 3 184,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 538 8,0000 € 4 304,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 515 8,0000 € 4 120,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 520 8,0000 € 4 160,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 29 8,0000 € 232,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 350 8,0000 € 2 800,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 478 8,0000 € 3 824,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 535 8,0000 € 4 280,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 428 8,0000 € 3 424,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 428 8,0000 € 3 424,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 488 8,0000 € 3 904,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 121 8,0000 € 968,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 287 8,0000 € 2 296,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 502 8,0000 € 4 016,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 529 8,0000 € 4 232,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 461 8,0000 € 3 688,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 382 8,0000 € 3 056,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 126 8,0000 € 1 008,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 399 8,0000 € 3 192,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 408 8,0000 € 3 264,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 467 8,0000 € 3 736,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 474 8,0000 € 3 792,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 507 8,0000 € 4 056,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 474 8,0000 € 3 792,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 78 8,0000 € 624,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 364 8,0000 € 2 912,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 280 8,0000 € 2 240,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 101 8,0000 € 808,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 500 8,0000 € 4 000,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 442 8,0000 € 3 536,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 512 8,0000 € 4 096,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 445 8,0000 € 3 560,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 92 8,0000 € 736,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 555 8,0000 € 4 440,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 530 8,0000 € 4 240,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 531 8,0000 € 4 248,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 381 8,0000 € 3 048,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 561 8,0000 € 4 488,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 545 8,0000 € 4 360,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 410 8,0000 € 3 280,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 484 8,0000 € 3 872,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 16 8,0000 € 128,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 444 8,0000 € 3 552,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 470 8,0000 € 3 760,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 422 8,0000 € 3 376,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 530 8,0000 € 4 240,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 439 8,0000 € 3 512,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 443 8,0000 € 3 544,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 439 8,0000 € 3 512,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 374 8,0000 € 2 992,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 375 8,0000 € 3 000,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 1 970 8,0000 € 15 760,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 440 8,0000 € 3 520,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 68 8,0000 € 544,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 300 8,0000 € 2 400,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 54 8,0000 € 432,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 127 7,9900 € 1 014,73 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 278 8,0000 € 2 224,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 545 8,0000 € 4 360,00 € BATE LTIP 14/08/2018 Achat 323 8,0000 € 2 584,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 51 8,0000 € 408,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 229 8,0000 € 1 832,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 146 8,0000 € 1 168,00 € TRQX LTIP 14/08/2018 Achat 468 8,0000 € 3 744,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 11 8,0000 € 88,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 40 8,0000 € 320,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 147 8,0000 € 1 176,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 32 8,0000 € 256,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 196 8,0000 € 1 568,00 € XPAR LTIP 14/08/2018 Achat 128 8,0000 € 1 024,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 246 8,0000 € 1 968,00 € CHIX LTIP 14/08/2018 Achat 17 8,0000 € 136,00 € BATE LTIP Total 14/08/2018 52 860 7,9943 € 422 580 € XPAR LTIP 12 097 7,9966 € 96 735 € TRQX 8 815 7,9858 € 70 394 € CHIX 9 401 7,9905 € 75 118 € BATE 83 173 7,9933 € 664 829 € 15/08/2018 Achat 234 8,0000 € 1 872,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 87 8,0000 € 696,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 288 8,0000 € 2 304,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 375 8,0000 € 3 000,00 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 415 8,0000 € 3 320,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 1 704 8,0000 € 13 632,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 375 7,9900 € 2 996,25 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 432 7,9900 € 3 451,68 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 395 7,9900 € 3 156,05 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 400 7,9900 € 3 196,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 126 7,9900 € 1 006,74 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 419 8,0000 € 3 352,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 312 8,0000 € 2 496,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 400 7,9900 € 3 196,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 134 7,9900 € 1 070,66 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 237 7,9900 € 1 893,63 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 95 7,9900 € 759,05 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 376 8,0000 € 3 008,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 75 7,9800 € 598,50 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 400 7,9900 € 3 196,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 178 7,9900 € 1 422,22 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 654 7,9800 € 5 218,92 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 542 7,9800 € 4 325,16 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 397 7,9800 € 3 168,06 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 232 7,9800 € 1 851,36 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 561 7,9800 € 4 476,78 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 302 7,9800 € 2 409,96 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 233 7,9800 € 1 859,34 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 97 7,9800 € 774,06 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 193 7,9800 € 1 540,14 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 281 7,9800 € 2 242,38 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 388 7,9800 € 3 096,24 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 52 7,9800 € 414,96 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 280 7,9800 € 2 234,40 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 69 7,9800 € 550,62 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 143 7,9800 € 1 141,14 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 399 7,9800 € 3 184,02 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 512 7,9800 € 4 085,76 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 345 8,0000 € 2 760,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 30 8,0000 € 240,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 420 8,0000 € 3 360,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 204 8,0000 € 1 632,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 640 8,0000 € 5 120,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 171 8,0000 € 1 368,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 315 8,0000 € 2 520,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 400 8,0000 € 3 200,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 39 8,0000 € 312,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 229 8,0000 € 1 832,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 185 8,0000 € 1 480,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 547 8,0000 € 4 376,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 552 8,0000 € 4 416,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 424 8,0000 € 3 392,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 518 8,0000 € 4 144,00 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 375 8,0000 € 3 000,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 1 413 8,0000 € 11 304,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 400 8,0000 € 3 200,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 89 8,0000 € 712,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 97 8,0000 € 776,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 418 8,0000 € 3 344,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 400 8,0000 € 3 200,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 57 8,0000 € 456,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 1 693 7,9900 € 13 527,07 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 97 8,0000 € 776,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 270 8,0000 € 2 160,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 305 7,9800 € 2 433,90 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 66 8,0000 € 528,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 393 7,9900 € 3 140,07 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 125 7,9900 € 998,75 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 110 8,0000 € 880,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 270 8,0000 € 2 160,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 426 7,9900 € 3 403,74 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 53 8,0000 € 424,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 97 8,0000 € 776,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 270 8,0000 € 2 160,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 385 7,9900 € 3 076,15 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 118 7,9900 € 942,82 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 353 7,9900 € 2 820,47 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 168 8,0000 € 1 344,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 291 8,0000 € 2 328,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 409 8,0000 € 3 272,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 88 8,0000 € 704,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 36 8,0000 € 288,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 380 8,0000 € 3 040,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 395 8,0000 € 3 160,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 199 8,0000 € 1 592,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 57 8,0000 € 456,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 344 8,0000 € 2 752,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 12 8,0000 € 96,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 186 7,9900 € 1 486,14 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 239 7,9900 € 1 909,61 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 137 7,9900 € 1 094,63 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 523 7,9900 € 4 178,77 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 385 8,0000 € 3 080,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 234 7,9900 € 1 869,66 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 489 7,9800 € 3 902,22 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 239 7,9900 € 1 909,61 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 400 7,9900 € 3 196,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 400 7,9900 € 3 196,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 417 7,9900 € 3 331,83 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 344 7,9900 € 2 748,56 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 227 7,9900 € 1 813,73 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 157 7,9800 € 1 252,86 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 1 016 7,9800 € 8 107,68 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 586 7,9800 € 4 676,28 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 60 7,9900 € 479,40 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 200 7,9900 € 1 598,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 435 8,0000 € 3 480,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 315 8,0000 € 2 520,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 239 8,0000 € 1 912,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 269 7,9900 € 2 149,31 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 247 7,9900 € 1 973,53 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 357 7,9900 € 2 852,43 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 284 7,9900 € 2 269,16 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 194 8,0000 € 1 552,00 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 202 8,0000 € 1 616,00 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 107 8,0000 € 856,00 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 292 7,9900 € 2 333,08 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 231 8,0000 € 1 848,00 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 396 8,0000 € 3 168,00 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 432 7,9900 € 3 451,68 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 92 7,9900 € 735,08 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 213 8,0000 € 1 704,00 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 375 7,9800 € 2 992,50 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 407 7,9800 € 3 247,86 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 137 7,9800 € 1 093,26 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 157 7,9900 € 1 254,43 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 231 7,9900 € 1 845,69 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 86 7,9900 € 687,14 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 370 7,9900 € 2 956,30 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 474 7,9900 € 3 787,26 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 57 7,9900 € 455,43 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 262 7,9900 € 2 093,38 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 208 7,9900 € 1 661,92 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 273 7,9900 € 2 181,27 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 104 7,9900 € 830,96 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 414 7,9900 € 3 307,86 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 70 7,9900 € 559,30 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 83 7,9900 € 663,17 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 228 7,9900 € 1 821,72 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 227 7,9900 € 1 813,73 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 446 7,9900 € 3 563,54 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 494 7,9900 € 3 947,06 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 294 7,9900 € 2 349,06 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 375 7,9800 € 2 992,50 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 302 7,9800 € 2 409,96 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 105 7,9800 € 837,90 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 375 7,9800 € 2 992,50 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 220 7,9800 € 1 755,60 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 1 345 7,9800 € 10 733,10 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 400 7,9800 € 3 192,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 116 7,9800 € 925,68 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 331 7,9800 € 2 641,38 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 411 7,9800 € 3 279,78 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 443 7,9800 € 3 535,14 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 292 7,9800 € 2 330,16 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 462 7,9800 € 3 686,76 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 137 7,9800 € 1 093,26 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 119 7,9800 € 949,62 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 405 7,9800 € 3 231,90 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 30 7,9800 € 239,40 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 467 7,9800 € 3 726,66 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 270 7,9900 € 2 157,30 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 76 7,9900 € 607,24 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 79 7,9900 € 631,21 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 64 7,9900 € 511,36 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 382 7,9900 € 3 052,18 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 111 7,9900 € 886,89 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 286 7,9900 € 2 285,14 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 267 7,9900 € 2 133,33 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 160 7,9900 € 1 278,40 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 400 7,9900 € 3 196,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 26 7,9900 € 207,74 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 519 7,9900 € 4 146,81 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 112 8,0000 € 896,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 326 8,0000 € 2 608,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 142 8,0000 € 1 136,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 264 8,0000 € 2 112,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 393 8,0000 € 3 144,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 400 8,0000 € 3 200,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 44 8,0000 € 352,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 395 8,0000 € 3 160,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 97 8,0000 € 776,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 141 8,0000 € 1 128,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 288 8,0000 € 2 304,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 84 8,0000 € 672,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 118 8,0000 € 944,00 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 168 8,0000 € 1 344,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 387 7,9900 € 3 092,13 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 46 8,0000 € 368,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 277 8,0000 € 2 216,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 311 8,0000 € 2 488,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 150 7,9900 € 1 198,50 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 225 7,9900 € 1 797,75 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 200 8,0000 € 1 600,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 513 7,9800 € 4 093,74 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 375 7,9800 € 2 992,50 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 375 7,9800 € 2 992,50 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 1 124 7,9800 € 8 969,52 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 379 7,9700 € 3 020,63 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 48 7,9700 € 382,56 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 200 7,9700 € 1 594,00 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 202 7,9700 € 1 609,94 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 440 7,9700 € 3 506,80 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 62 7,9700 € 494,14 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 377 7,9700 € 3 004,69 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 493 7,9700 € 3 929,21 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 177 7,9700 € 1 410,69 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 85 7,9700 € 677,45 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 37 7,9700 € 294,89 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 113 7,9700 € 900,61 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 97 7,9700 € 773,09 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 40 7,9700 € 318,80 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 304 7,9700 € 2 422,88 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 437 7,9700 € 3 482,89 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 279 7,9700 € 2 223,63 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 198 7,9700 € 1 578,06 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 100 7,9700 € 797,00 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 141 7,9700 € 1 123,77 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 548 7,9800 € 4 373,04 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 446 7,9800 € 3 559,08 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 400 7,9900 € 3 196,00 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 177 7,9900 € 1 414,23 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 410 7,9900 € 3 275,90 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 269 7,9900 € 2 149,31 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 145 7,9900 € 1 158,55 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 54 7,9900 € 431,46 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 479 7,9900 € 3 827,21 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 222 7,9900 € 1 773,78 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 246 7,9800 € 1 963,08 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 22 7,9900 € 175,78 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 461 7,9800 € 3 678,78 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 219 7,9900 € 1 749,81 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 230 7,9900 € 1 837,70 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 177 7,9900 € 1 414,23 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 210 7,9900 € 1 677,90 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 375 7,9700 € 2 988,75 € TRQX LTIP 15/08/2018 Achat 238 7,9900 € 1 901,62 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 146 7,9900 € 1 166,54 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 528 7,9800 € 4 213,44 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 21 7,9700 € 167,37 € BATE LTIP 15/08/2018 Achat 523 7,9800 € 4 173,54 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 132 7,9800 € 1 053,36 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 107 7,9800 € 853,86 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 183 7,9800 € 1 460,34 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 191 7,9800 € 1 524,18 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 161 7,9800 € 1 284,78 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 14 7,9800 € 111,72 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 14 7,9800 € 111,72 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 19 7,9800 € 151,62 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 9 7,9800 € 71,82 € CHIX LTIP 15/08/2018 Achat 118 7,9800 € 941,64 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat 18 7,9800 € 143,64 € XPAR LTIP 15/08/2018 Achat