Paris, le 8 octobre 2018 - 17h45



COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 1 octobre et le 5 octobre 2018

Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2018-2019 ont été publiées sur le site internet de la Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le communiqué de presse du 12 février 2018.

Séance du

(date) Transaction Nombre de titres Prix moyen pondéré Montant brut Code d'identification de marché Objectif du rachat 01/10/2018 Achat 200 8,1700 € 1 634,00 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 151 8,1700 € 1 233,67 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 566 8,1600 € 4 618,56 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 695 8,1200 € 5 643,40 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 498 8,0800 € 4 023,84 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 698 8,1300 € 5 674,74 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 404 8,1000 € 3 272,40 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 777 8,0600 € 6 262,62 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 504 8,0700 € 4 067,28 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 442 8,0900 € 3 575,78 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 31 8,0900 € 250,79 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 390 8,1500 € 3 178,50 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 395 8,1400 € 3 215,30 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 493 8,1300 € 4 008,09 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 174 8,1300 € 1 414,62 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 495 8,0800 € 3 999,60 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 844 8,1200 € 6 853,28 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 254 8,1300 € 2 065,02 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 222 8,1300 € 1 804,86 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 36 8,1300 € 292,68 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 588 8,1100 € 4 768,68 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 812 8,1100 € 6 585,32 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 200 8,0900 € 1 618,00 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 448 8,1200 € 3 637,76 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 894 8,1100 € 7 250,34 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 737 8,1000 € 5 969,70 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 57 8,1000 € 461,70 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 379 8,1100 € 3 073,69 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 464 8,1000 € 3 758,40 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 474 8,0800 € 3 829,92 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 112 8,0700 € 903,84 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 127 8,0700 € 1 024,89 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 1 8,0700 € 8,07 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 375 8,0700 € 3 026,25 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 542 8,0600 € 4 368,52 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 316 8,0600 € 2 546,96 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 373 8,0700 € 3 010,11 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 250 8,0700 € 2 017,50 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 112 8,0700 € 903,84 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 400 8,0900 € 3 236,00 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 400 8,0900 € 3 236,00 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 7 8,0900 € 56,63 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 105 8,0900 € 849,45 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 441 8,0900 € 3 567,69 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 536 8,0800 € 4 330,88 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 248 8,0700 € 2 001,36 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 224 8,1000 € 1 814,40 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 187 8,1000 € 1 514,70 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 440 8,0900 € 3 559,60 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 301 8,0900 € 2 435,09 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 25 8,0900 € 202,25 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 46 8,0900 € 372,14 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 4 8,0900 € 32,36 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 447 8,0800 € 3 611,76 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 12 8,0700 € 96,84 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 112 8,0700 € 903,84 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 20 8,0700 € 161,40 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 463 8,0700 € 3 736,41 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 230 8,0700 € 1 856,10 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 255 8,0700 € 2 057,85 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 112 8,0700 € 903,84 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 647 8,0600 € 5 214,82 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 354 8,0600 € 2 853,24 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 104 8,0600 € 838,24 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 567 8,0400 € 4 558,68 € XPAR Annulation 01/10/2018 Achat 13 8,0400 € 104,52 € XPAR Annulation Total 01/10/2018 22 230 8,0953 € 179 959 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 23 8,0000 € 184,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 665 8,0000 € 5 320,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 34 8,0200 € 272,68 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 532 8,0200 € 4 266,64 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 383 8,0300 € 3 075,49 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 511 7,9900 € 4 082,89 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 788 7,9700 € 6 280,36 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 526 7,9700 € 4 192,22 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 374 7,9800 € 2 984,52 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 493 7,9600 € 3 924,28 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 184 7,9100 € 1 455,44 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 345 7,9100 € 2 728,95 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 385 7,9300 € 3 053,05 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 100 7,9300 € 793,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 458 7,9300 € 3 631,94 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 400 7,9900 € 3 196,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 88 7,9900 € 703,12 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 230 7,9900 € 1 837,70 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 167 7,9900 € 1 334,33 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 244 7,9900 € 1 949,56 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 168 7,9900 € 1 342,32 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 322 7,9900 € 2 572,78 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 400 7,9900 € 3 196,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 51 7,9900 € 407,49 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 178 7,9900 € 1 422,22 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 400 7,9900 € 3 196,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 443 7,9800 € 3 535,14 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 400 8,0100 € 3 204,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 147 8,0100 € 1 177,47 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 357 8,0100 € 2 859,57 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 362 8,0000 € 2 896,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 105 8,0000 € 840,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 684 7,9900 € 5 465,16 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 526 7,9900 € 4 202,74 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 470 7,9600 € 3 741,20 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 404 7,9700 € 3 219,88 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 124 7,9300 € 983,32 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 276 7,9300 € 2 188,68 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 300 7,9400 € 2 382,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 231 7,9400 € 1 834,14 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 33 7,9400 € 262,02 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 300 7,9400 € 2 382,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 98 7,9400 € 778,12 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 300 7,9400 € 2 382,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 204 7,9400 € 1 619,76 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 46 7,9400 € 365,24 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 300 7,9400 € 2 382,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 153 7,9400 € 1 214,82 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 300 7,9400 € 2 382,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 109 7,9400 € 865,46 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 626 7,9300 € 4 964,18 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 869 7,9100 € 6 873,79 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 96 7,9100 € 759,36 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 507 7,9000 € 4 005,30 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 405 7,8900 € 3 195,45 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 567 7,8700 € 4 462,29 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 680 7,8600 € 5 344,80 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 121 7,8600 € 951,06 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 823 7,8600 € 6 468,78 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 400 7,8800 € 3 152,00 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 129 7,8800 € 1 016,52 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 486 7,8800 € 3 829,68 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 365 7,8800 € 2 876,20 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 14 7,8800 € 110,32 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 150 7,8700 € 1 180,50 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 12 7,8700 € 94,44 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 463 7,8700 € 3 643,81 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 98 7,8700 € 771,26 € XPAR Annulation 02/10/2018 Achat 718 7,8700 € 5 650,66 € XPAR Annulation Total 02/10/2018 22 650 7,9433 € 179 916 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 575 7,9600 € 4 577,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 100 7,9400 € 794,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 100 7,9400 € 794,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 93 7,9500 € 739,35 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 376 7,9500 € 2 989,20 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 136 7,9600 € 1 082,56 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 798 7,9600 € 6 352,08 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 102 7,9400 € 809,88 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 350 7,9400 € 2 779,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 551 7,9300 € 4 369,43 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 264 7,9100 € 2 088,24 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 122 7,9100 € 965,02 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 511 7,9400 € 4 057,34 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 400 7,8900 € 3 156,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 136 7,8900 € 1 073,04 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 100 7,9200 € 792,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 229 7,9200 € 1 813,68 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 385 7,9200 € 3 049,20 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 505 7,9000 € 3 989,50 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 152 7,8700 € 1 196,24 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 262 7,8700 € 2 061,94 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 555 7,8800 € 4 373,40 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 100 7,9000 € 790,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 84 7,9000 € 663,60 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 369 7,9000 € 2 915,10 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 100 7,9000 € 790,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 476 7,8800 € 3 750,88 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 100 7,8800 € 788,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 100 7,8800 € 788,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 100 7,8800 € 788,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 100 7,8800 € 788,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 100 7,8800 € 788,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 100 7,8800 € 788,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 300 7,8900 € 2 367,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 93 7,8900 € 733,77 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 315 7,9000 € 2 488,50 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 459 7,8900 € 3 621,51 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 435 7,8700 € 3 423,45 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 747 7,8700 € 5 878,89 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 728 7,8800 € 5 736,64 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 382 7,9100 € 3 021,62 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 400 7,9100 € 3 164,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 400 7,9100 € 3 164,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 106 7,9100 € 838,46 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 392 7,9200 € 3 104,64 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 58 7,9200 € 459,36 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 400 7,9200 € 3 168,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 400 7,9200 € 3 168,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 504 7,9100 € 3 986,64 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 853 7,9000 € 6 738,70 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 400 7,8800 € 3 152,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 100 7,8800 € 788,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 100 7,8800 € 788,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 332 7,8800 € 2 616,16 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 146 7,8800 € 1 150,48 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 254 7,8800 € 2 001,52 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 23 7,8900 € 181,47 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 377 7,8900 € 2 974,53 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 107 7,8700 € 842,09 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 449 7,8700 € 3 533,63 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 437 7,8600 € 3 434,82 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 385 7,8800 € 3 033,80 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 480 7,8700 € 3 777,60 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 578 7,8600 € 4 543,08 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 505 7,8700 € 3 974,35 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 571 7,8600 € 4 488,06 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 388 7,8700 € 3 053,56 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 300 7,8800 € 2 364,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 6 7,8800 € 47,28 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 294 7,8800 € 2 316,72 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 39 7,8800 € 307,32 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 261 7,8800 € 2 056,68 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 300 7,8800 € 2 364,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 300 7,8800 € 2 364,00 € XPAR Annulation 03/10/2018 Achat 165 7,8900 € 1 301,85 € XPAR Annulation Total 03/10/2018 22 800 7,8973 € 180 058 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 486 7,9000 € 3 839,40 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 527 7,9100 € 4 168,57 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 93 7,9000 € 734,70 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 364 7,8800 € 2 868,32 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 175 7,8800 € 1 379,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 558 7,8500 € 4 380,30 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 498 7,8700 € 3 919,26 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 139 7,8800 € 1 095,32 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 191 7,8800 € 1 505,08 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 195 7,8800 € 1 536,60 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 140 7,8900 € 1 104,60 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 309 7,8900 € 2 438,01 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 630 7,8700 € 4 958,10 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 899 7,8600 € 7 066,14 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 393 7,8600 € 3 088,98 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 501 7,8400 € 3 927,84 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 577 7,8400 € 4 523,68 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 493 7,8500 € 3 870,05 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 400 7,8500 € 3 140,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 7 7,8600 € 55,02 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 477 7,8600 € 3 749,22 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 386 7,8600 € 3 033,96 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 412 7,8600 € 3 238,32 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 489 7,8600 € 3 843,54 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 402 7,8500 € 3 155,70 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 87 7,8500 € 682,95 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 811 7,8700 € 6 382,57 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 481 7,8800 € 3 790,28 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 481 7,8900 € 3 795,09 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 400 7,8900 € 3 156,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 27 7,8900 € 213,03 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 238 7,9200 € 1 884,96 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 921 7,9200 € 7 294,32 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 418 7,9000 € 3 302,20 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 728 7,9200 € 5 765,76 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 255 7,9400 € 2 024,70 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 569 8,0000 € 4 552,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 302 8,0000 € 2 416,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 146 8,0000 € 1 168,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 576 8,0200 € 4 619,52 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 674 8,0000 € 5 392,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 866 7,9800 € 6 910,68 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 399 7,9900 € 3 188,01 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 389 7,9800 € 3 104,22 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 153 7,9800 € 1 220,94 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 231 7,9800 € 1 843,38 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 571 7,9600 € 4 545,16 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 101 8,0000 € 808,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 366 8,0000 € 2 928,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 406 8,0000 € 3 248,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 411 8,0000 € 3 288,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 328 8,0000 € 2 624,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 57 8,0000 € 456,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 400 8,0200 € 3 208,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 636 8,0000 € 5 088,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 225 8,0000 € 1 800,00 € XPAR Annulation 04/10/2018 Achat 331 7,9900 € 2 644,69 € XPAR Annulation Total 04/10/2018 22 725 7,9192 € 179 964 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 529 7,9600 € 4 210,84 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 60 7,9200 € 475,20 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 384 7,9400 € 3 048,96 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 16 7,9400 € 127,04 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 144 7,9400 € 1 143,36 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 221 7,9400 € 1 754,74 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 124 8,0100 € 993,24 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 12 8,0100 € 96,12 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 453 8,0100 € 3 628,53 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 447 7,9800 € 3 567,06 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 818 8,0000 € 6 544,00 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 107 8,0000 € 856,00 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 441 7,9900 € 3 523,59 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 52 7,9800 € 414,96 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 453 7,9800 € 3 614,94 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 376 7,9800 € 3 000,48 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 376 7,9800 € 3 000,48 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 78 7,9800 € 622,44 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 91 7,9800 € 726,18 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 376 7,9800 € 3 000,48 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 376 7,9800 € 3 000,48 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 29 7,9900 € 231,71 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 347 7,9900 € 2 772,53 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 223 8,0000 € 1 784,00 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 83 8,0000 € 664,00 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 172 8,0000 € 1 376,00 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 77 8,0100 € 616,77 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 237 8,0100 € 1 898,37 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 16 8,0100 € 128,16 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 400 8,0000 € 3 200,00 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 91 8,0000 € 728,00 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 958 8,0100 € 7 673,58 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 114 7,9800 € 909,72 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 243 7,9800 € 1 939,14 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 465 7,9800 € 3 710,70 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 376 7,9800 € 3 000,48 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 322 7,9800 € 2 569,56 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 143 7,9800 € 1 141,14 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 233 7,9800 € 1 859,34 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 144 7,9800 € 1 149,12 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 232 7,9800 € 1 851,36 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 214 7,9900 € 1 709,86 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 162 7,9900 € 1 294,38 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 333 7,9800 € 2 657,34 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 43 7,9800 € 343,14 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 181 7,9800 € 1 444,38 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 376 7,9900 € 3 004,24 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 225 7,9900 € 1 797,75 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 976 7,9800 € 7 788,48 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 286 7,9800 € 2 282,28 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 129 7,9800 € 1 029,42 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 64 7,9800 € 510,72 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 24 7,9800 € 191,52 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 513 7,9800 € 4 093,74 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 386 8,0100 € 3 091,86 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 531 8,0100 € 4 253,31 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 507 8,0100 € 4 061,07 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 406 8,0100 € 3 252,06 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 544 7,9900 € 4 346,56 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 537 7,9700 € 4 279,89 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 107 7,9700 € 852,79 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 410 7,9600 € 3 263,60 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 1 094 7,9700 € 8 719,18 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 298 7,9500 € 2 369,10 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 271 7,9500 € 2 154,45 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 534 7,9500 € 4 245,30 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 137 7,9100 € 1 083,67 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 20 7,9100 € 158,20 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 164 7,9100 € 1 297,24 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 431 7,9100 € 3 409,21 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 75 7,9000 € 592,50 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 292 7,8900 € 2 303,88 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 136 7,8900 € 1 073,04 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 121 7,8900 € 954,69 € XPAR Annulation 05/10/2018 Achat 1 209 7,9300 € 9 587,37 € XPAR Annulation Total 05/10/2018 22 575 7,9756 € 180 049 € XPAR Annulation Total 01/10/2018 - 05/10/2018 112980 7,9655 € 899 946 € XPAR Annulation

CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS







Thomas JACQUET

T +33 (0)1 49 02 12 58

thomas jacquet@coface com



Ana Cecilia URIBE ARCE DE BREANT

T +33 (0)1 49 02 22 40

anacecilia.uribearce@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2018 (sous réserve de changements)

Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : http://www coface com/Investors

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

se reporter au Rapport Financier Semestriel 2018 ainsi que au Document de référence 2017

Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise

70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface, dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100 pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de €1,4 Mds.

www.coface.com

COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA



Egalement, conformément au Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.

