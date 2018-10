31/10/2018 | 12:30

Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 29 octobre, Schroder Investment Management (IM) a, pour le compte de ses fonds, franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Coface.



A cette date, et après la cession de titres sur le marché, la gestion britannique détenait 4,99% des parts et des voix de l'assureur export français.









