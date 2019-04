Coface : acquisition en Slovénie

15/04/2019 | 08:43

Coface annonce l'acquisition de 100% du capital de SID - PKZ, le leader de l'assurance-crédit en Slovénie qui bénéficie d'une forte part de marché, opération contribuant à sa stratégie d'une croissance rentable en Europe Centrale et de l'Est.



Créé par SID Bank en 2005, SID - PKZ a émis 14,3 millions d'euros de primes brutes en 2018. Cette transaction aura un impact neutre sur le ratio de solvabilité de Coface. Après l'acquisition, l'activité sera exploitée sous la nouvelle marque Coface PKZ.



'L'acquisition de SID - PKZ marque la première initiative de croissance externe de Coface depuis plus de 10 ans. Elle s'inscrit parfaitement dans les objectifs de notre plan stratégique Fit to Win', commente Xavier Durand, directeur général de Coface.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.