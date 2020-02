Coface : bénéfice net en hausse de 20% en 2019, Xavier Durand reconduit au poste de DG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur-crédit Coface a annoncé le renouvellement du mandat de son directeur général Xavier Durand après avoir enregistré une hausse de 20% de son bénéfice net en 2019.

Reconduit pour quatre ans à la tête du groupe, Xavier Durand annoncera un nouveau plan stratégique le 25 février prochain. Ce plan "poursuivra la transformation de l'entreprise initiée ces dernières années. Notre feuille de route pour les prochaines années visera à renforcer la dynamique de croissance rentable de Coface tout en renforçant la résilience de notre modèle économique", a précisé le directeur général, cité dans un communiqué.

En 2019, la filiale à 42% de Natixis a profité d'un environnement économique "plus risqué" pour inscrire des résultats en forte hausse.

Le bénéfice net du groupe a atteint 146,7 millions d'euros en 2019, soit une progression de 19,9% sur un an. Son résultat opérationnel a augmenté de 7,3%, à 218,9 millions d'euros. Le ratio combiné net de réassurance, une mesure clé de la rentabilité de l'activité, s'est amélioré à 77,7%, contre 79,6% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires s'est pour sa part établi à 1,48 milliard d'euros, en hausse de 7% en données publiées et de 5,9% à périmètre et taux de change constants.

Dans l'assurance, les primes brutes acquises se sont étoffées 8,1% en publié, à 1,23 milliards d'euros.

Selon un consensus publié sur le site Internet de Coface, les analystes anticipaient en moyenne un résultat net de 146 millions d'euros en 2019, un résultat opérationnel de 223 millions et un chiffre d'affaires de 1,46 milliard d'euros.

Coface a précisé qu'il proposerait lors de la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 1 euro par action, soit un taux de distribution "légèrement supérieur à 100%, en ligne avec sa politique de gestion du capital".

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a validé fin 2019 le modèle interne partiel de calcul du capital de Coface. L'opération permet à la filiale de Natixis d'afficher un ratio de solvabilité d'environ 190% au 31 décembre, en hausse de 21 points de base sur un an.

Dans un communiqué distinct, Coface a indiqué avoir signé avec le ministère du commerce et de l'industrie de Norvège d'un accord portant sur l'acquisition de la société GIEK Kredittforsikring. Cette dernière regroupe les activités d'assurance-crédit export de court terme précédemment souscrites par l'agence de crédit export norvégienne GIEK. En 2018, la société a émis un total d'environ 9 millions d'euros de primes brutes, a précisé Coface.

-François Schott, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed : ECH

