Coface : bénéfice net en hausse de 25 % au premier semestre

Tous les voyants sont au vert pour Coface. Au premier semestre le résultat net, part du groupe, du spécialiste de l'assurance-crédit s’établit à 78,5 millions d’euros, en hausse de 25 %. Son résultat opérationnel est en hausse de 17 % à 117,2 millions d’euros. Le chiffre d’affaires s’élève, lui, à 732,6 millions d’euros, en progression de 7 % en chiffre publié et de 6,6 % à périmètre et taux de change constants.Le ratio combiné net de réassurance s'est établi à 76 %, en amélioration de 1 point par rapport au premier semestre 2018. Plus celui-ci est faible et plus l'activité est rentable car le montant des primes encaissées excède les dépenses engagées.Au 30 juin 2019, les capitaux propres totaux s'établissent à 1, 814 milliard d'euros, en hausse de 8,5 millions d'euros. "Leur évolution s'explique principalement par le résultat net positif de 78,5 millions d'euros et la hausse des plus-values latentes, presque compensés par le paiement du dividende (119,4 millions d'euros)", explique Coface.Le rendement annualisé sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s'établit à 9,6 % au 30 juin 2019, principalement grâce à l'amélioration du résultat technique.L'assureur-crédit assure que l'ensemble des objectifs du plan Fit to Win est en bonne voie d'être atteint.