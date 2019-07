Coface : bien orienté après ses semestriels

26/07/2019 | 15:12

Coface grimpe de 5,4% après la publication par la compagnie d'assurance-crédit, au titre du premier semestre 2019, d'un résultat net en hausse de 25% à 78,5 millions d'euros et d'un RoATE (rentabilité moyenne des fonds propres) à 9,6%.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 733 millions d'euros, en hausse de 6,6% à périmètre et taux de change constants avec une contribution positive de l'ensemble des régions, et son ratio de sinistralité net a augmenté de 0,8 point à 44%.



'Nous avons déposé auprès du régulateur d'assurance français notre dossier de modèle interne partiel. S'il est validé, il alignera de manière pérenne l'exigence de capital réglementaire avec la gestion de nos risques', indique le directeur général Xavier Durand.



