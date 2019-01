Coface : changements au comité de direction Europe de l'Ouest

17/01/2019 | 10:23

Coface annonce des changements au sein de son comité de direction Europe de l'Ouest, région représentant 21,6% de l'exposition totale du groupe, avec notamment la nomination de Benoît Urbin, comme directeur de la souscription France et Europe de l'Ouest.



Bruno Leray succède à Benoît Urbin en tant que directeur commercial France et Europe de l'Ouest. Il occupait, depuis 2011, le poste de PDG de DLL France, filiale de Rabobank, après avoir travaillé onze ans chez General Electric.



Vanessa Regrain est directeur marketing France et Europe de l'Ouest depuis octobre 2018. Avant de rejoindre l'assureur-crédit, elle était à la tête de la direction marketing d'Euronext Global Listing, après avoir passé cinq ans chez Western Union Business Solutions.



