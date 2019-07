Coface : le bénéfice net a progressé de 25% au premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur-crédit Coface a fait part jeudi d'une hausse de 25% de son bénéfice net au premier semestre, à la faveur d'une progression de ses primes et d'une amélioration de sa rentabilité.

Sur la période, le résultat net du groupe est ressorti à 78,5 millions d'euros, -dont 42,2 millions d'euros au deuxième trimestre- contre 62,8 millions d'euros au premier semestre 2018. Selon un consensus publié sur le site Internet de Coface, les analystes anticipaient en moyenne un résultat net de 37 millions d'euros au deuxième trimestre.

Le résultat opérationnel de Coface a crû de 17% au premier semestre, à 117,2 millions d'euros.

Le ratio combiné net de réassurance de l'assureur-crédit, dont Natixis détient 42,1% du capital, s'est amélioré à 76%, contre 77% un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires s'est pour sa part établi à 732,6 millions d'euros au premier semestre, soit une progression de 7% en données publiées et une hausse de 6,6% à périmètre et taux de change constants. Dans l'assurance, les primes brutes acquises ont notamment progressé de 7,5%, à 605,3 millions d'euros, sur la période.

Coface a par ailleurs indiqué jeudi que les objectifs de son plan Fit to Win étaient "en bonne voie pour être atteints" malgré un environnement international devenu plus complexe au cours des derniers trimestres, notamment en raison du ralentissement de la croissance en Chine et des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

"Le plan Fit to Win, qui court jusqu'à la fin de cette année, vise à transformer Coface en profondeur," a rappelé le directeur général du groupe, Xavier Durand, dans un récent entretien accordé à L'Agefi. "Nous avons investi dans la gestion des risques, amélioré l'efficacité opérationnelle et la qualité de service de l'entreprise, et rééquilibré la croissance entre marchés développés et émergents", avait alors indiqué le dirigeant.

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95; jbatteau@agefi.fr

(Eric Chalmet a contribué à cet article) ed : LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE COFACE:

https://www.coface.com/fr/Investisseurs

Agefi-Dow Jones The financial newswire

-0-

Agefi-Dow Jones The financial newswire