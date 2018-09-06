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Coface : prend le contrôle du slovène PKZ

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06/09/2018 | 18:06

6 septembre (Reuters) - Coface SA a annoncé jeudi dans un communiqué :

* AVOIR SIGNÉ UN ACCORD EN VUE DE L'ACQUISITION DE PKZ, FILIALE D'ASSURANCE-CRÉDIT DE SID BANK.

* CRÉÉ PAR SID BANK EN 2005, PKZ EST LE LEADER DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE-CRÉDIT EN SLOVÉNIE ET A ENREGISTRÉ E15,1 MLNS DE PRIMES BRUTES ÉMISES SUR UN PORTEFEUILLE PRINCIPALEMENT EXPORT.

* ANTICIPE UN IMPACT LÉGÈREMENT POSITIF SUR SON BÉNÉFICE PAR ACTION 2019 ET UN IMPACT NEUTRE SUR SON RATIO DE SOLVABILITÉ Le communiqué : https://reut.rs/2Npyc8U Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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EBIT 2018 180 M
Résultat net 2018 114 M
Dette 2018 -
Rendement 2018 6,09%
PER 2018 10,79
PER 2019 10,08
Capi. / CA 2018 1,00x
Capi. / CA 2019 0,97x
Capitalisation 1 252 M
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Carine Pichon Chief Financial & Risk Officer
Valerie Brami Director-Business Technology
Jean Arondel Non-Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
COFACE-10.70%1 493
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