Coface : prend le contrôle du slovène PKZ

6 septembre (Reuters) - Coface SA a annoncé jeudi
dans un communiqué :
* AVOIR SIGNÉ UN ACCORD EN VUE DE L'ACQUISITION DE PKZ,
FILIALE
D'ASSURANCE-CRÉDIT DE SID BANK.
* CRÉÉ PAR SID BANK EN 2005, PKZ EST LE LEADER DU MARCHÉ DE
L'ASSURANCE-CRÉDIT EN SLOVÉNIE ET A ENREGISTRÉ E15,1 MLNS DE
PRIMES BRUTES ÉMISES SUR UN PORTEFEUILLE PRINCIPALEMENT EXPORT.
* ANTICIPE UN IMPACT LÉGÈREMENT POSITIF SUR SON BÉNÉFICE PAR
ACTION 2019 ET UN IMPACT NEUTRE SUR SON RATIO DE SOLVABILITÉ
Le communiqué : https://reut.rs/2Npyc8U
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(Rédaction de Paris)