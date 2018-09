Coface : réalise l'acquisition de PKZ en Slovénie

06/09/2018 | 18:17

Coface annonce avoir réalisé l'acquisition de la totalité du capital de PKZ, filiale d'assurance-crédit de SID Bank.



PKZ est le leader du marché de l'assurance-crédit en Slovénie avec une forte part de marché. En 2017 la société a enregistré 15,1ME de primes brutes émises sur un portefeuille principalement export.



Coface anticipe un impact légèrement positif sur son bénéfice par action 2019 et un impact neutre sur son ratio de solvabilité.



Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré : ' Nous renforçons notre présence dans une région stratégique et en croissance. Coface démontre ainsi sa capacité à se développer de manière sélective et à allouer son capital de manière efficace, conformément aux objectifs de notre plan stratégique Fit to Win. '



