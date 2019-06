Coface : vers une entrée dans l'indice SBF120

14/06/2019 | 09:44

Coface indique que le conseil scientifique des indices d'Euronext a décidé de l'inclure dans le SBF 120, qui regroupe les 120 premières valeurs de la place de Paris en termes de capitalisation boursière et de liquidité.



Cette décision prendra effet à compter du vendredi 21 juin après la clôture du marché. Par la même occasion, le titre de la compagnie d'assurance-crédit intégrera le CAC Mid 60, en remplacement de Getlink.



'Cette entrée fait suite à l'amélioration de la liquidité du titre Coface et de la hausse de sa capitalisation boursière, reconnaissant le renforcement de ses fondamentaux depuis la mise en place du plan stratégique Fit to Win', commente le groupe.



