Colloque Coface Risque Pays 2019: inscriptions ouvertes

Ouvert à tous, le Colloque Coface rassemble chaque année les savoirs et les regards d'experts français et internationaux issus du monde de l'entreprise, de la finance, de la politique et de la recherche économique. Tout au long de la journée, ils décryptent et débattent des thématiques qui rythment l'actualité économique et géopolitique de notre société et des enjeux majeurs du monde de demain.

L'ambition de Coface est de mettre l'expertise économique au service des entreprises pour les aider à mieux gérer les risques sur leur territoire et à l'international, dans le cadre de leur stratégie d'investissement et de développement commercial.

Mardi 5 Février 2019 - Carrousel DU Louvre - Paris

Venez rencontrer des spécialistes français et étrangers de haut niveau issus du monde de l'entreprise, de la finance et de la recherche économique, qui débattront de thèmes d'actualité:

Patrick Pouyanné, président directeur général de Total

Fatih Birol, CEO International Energy Agency

Samuele Furfari, professeur de géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles

Jean-Dominique Senard, Président de Michelin

Agnès Bénassy-Quéré, professeur à Paris School Economics (PSE) et présidente de l'Association française des sciences économiques (AFSE)

Yves Bonnefont, Directeur Général de la marque DS et membre du comité exécutif de PSA

Simon Evenett, professeur de commerce international et développement économique, Université de St Gal, Suisse, co-fondateur du Global Trade Alert

Et retrouvez les panoramas Coface des risques dans les économies avancées et émergentes présentés par Julien Marcilly, économiste en chef de Coface.