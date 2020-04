COFACE : JPMorgan abaisse nettement sa valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a réduit son objectif de cours de 12,70 euros à 7,20 euros et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Coface après avoir pris en compte les nouvelles perspectives de l'assurance-crédit. Le bureau d'études anticipe désormais un ratio combiné de 102% en 2020 (contre 78% auparavant) et reconnaît qu'il pourrait facilement dépassé ce niveau. Ses estimations de bénéfice par action ont été réduites de 93% pour 2020, de 22% pour 2021 et de 7% pour 2022.