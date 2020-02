Coface : Natixis cède 29,5% du capital à Arch

25/02/2020 | 09:15

Coface fait part de la cession par Natixis de 29,5% de son capital à Arch Capital Group Ltd, Natixis ayant aussi l'intention de ne plus siéger au conseil d'administration de Coface à compter de la réalisation définitive de l'opération.



Le conseil d'administration de Coface a décidé de procéder dès à présent à la recherche du futur président du conseil dont le mandat débutera à la date de la réalisation définitive de l'opération, président qui sera un administrateur indépendant.



La réalisation définitive de l'opération est soumise à l'obtention de l'ensemble des autorisations réglementaires requises. Arch a déclaré, pour une durée de douze mois à compter de cette réalisation, ne pas vouloir prendre le contrôle de Coface.



