Coface S A : Le COVID-19 remet la dette des pays émergents sur le devant de la scène

Alors que l'attention s'est jusqu'ici essentiellement portée sur la Chine, l'Europe et les États-Unis, les conséquences de la crise sanitaire de Coronavirus seront sans doute encore plus fortes sur les économies émergentes. Si leur degré de vulnérabilité à ce choc dépend de nombreux facteurs, la situation initiale de leurs finances publiques est clé : elle détermine leur capacité à répondre aux nombreuses conséquences économiques de cette crise. Or leur dette publique était déjà à un plus haut niveau historique en 2019.

Cette crise sanitaire et les sorties de capitaux massives qu'elle engendre rappellent aussi que beaucoup d'économies émergentes continuent de souffrir du « péché originel », c'est-à-dire l'incapacité d'émettre des obligations en monnaie locale. Outre ce risque initial sur les finances publiques et la dépréciation de la devise, l'exposition des émergents à trois autres risques liés à COVID-19 est à prendre en compte :

1) la mise en oeuvre de mesures de confinement strictes,

2) la dépendance aux revenus touristiques,

3) celle aux matières premières non agricoles.

9 pays sont touchés par 3 de ces 4 sources de vulnérabilité. 31 le sont par deux d'entre elles. Et 71 par l'une des quatre. Les financements supplémentaires prévus par les organisations internationales (notamment le FMI), ainsi que les aménagements de dette annoncés par les pays créanciers aideront de nombreux pays à bas revenu, mais devraient être peu utiles pour les grands émergents.

Télécharger l'étude entière en cliquant sur l'image