Coface S A : relève l'intégralité de ses objectifs financiers

PARIS, 25 février (Reuters) -
* COFACE DIT RELEVER LINTÉGRALITÉ DE SES OBJECTIFS
FINANCIERS
* COFACE LANCE "BUILD TO LEAD", SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE
À
HORIZON 2023
* COFACE VISE DÉSORMAIS UN RATIO COMBINÉ EN MOYENNE DE CYCLE
DE
80%, EN AMÉLIORATION DE 3 POINTS
* COFACE VISE UN RETOUR SUR FONDS PROPRES TANGIBLES MOYENS
DE
9,5%, EN HAUSSE MALGRÉ LA BAISSE ATTENDUE DE LA RENTABILITÉ DU
PORTEFEUILLE DINVESTISSEMEN
* COFACE VISE UN TAUX DE DISTRIBUTION DE SES RÉSULTATS DAU
MOINS
80%
Texte original sur Eikon
(Rédaction de Paris)