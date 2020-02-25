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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Coface S.A.    COFA   FR0010667147

COFACE S.A.

(COFA)
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Coface S A : relève l'intégralité de ses objectifs financiers

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25/02/2020 | 07:37

PARIS, 25 février (Reuters) -

* COFACE DIT RELEVER LINTÉGRALITÉ DE SES OBJECTIFS FINANCIERS

* COFACE LANCE "BUILD TO LEAD", SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE À HORIZON 2023

* COFACE VISE DÉSORMAIS UN RATIO COMBINÉ EN MOYENNE DE CYCLE DE 80%, EN AMÉLIORATION DE 3 POINTS

* COFACE VISE UN RETOUR SUR FONDS PROPRES TANGIBLES MOYENS DE 9,5%, EN HAUSSE MALGRÉ LA BAISSE ATTENDUE DE LA RENTABILITÉ DU PORTEFEUILLE DINVESTISSEMEN

* COFACE VISE UN TAUX DE DISTRIBUTION DE SES RÉSULTATS DAU MOINS 80% Texte original sur Eikon (Rédaction de Paris)

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Données financières (EUR)
CA 2020 1 541 M
EBIT 2020 224 M
Résultat net 2020 144 M
Dette 2020 -
Rendement 2020 8,04%
PER 2020 12,0x
PER 2021 11,6x
Capi. / CA2020 1,12x
Capi. / CA2021 1,07x
Capitalisation 1 719 M
Graphique COFACE S.A.
Durée : Période :
Coface S.A. : Graphique analyse technique Coface S.A. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique COFACE S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 5
Objectif de cours Moyen 12,30  €
Dernier Cours de Cloture 11,38  €
Ecart / Objectif Haut 12,5%
Ecart / Objectif Moyen 8,08%
Ecart / Objectif Bas -0,70%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Xavier Pascal Durand Chief Executive Officer
François Riahi Chairman
Carine Pichon Chief Financial & Risk Officer
Keyvan Shamsa Director-Business Technology
Jean Arondel Non-Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
COFACE S.A.3.74%1 866
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG0.08%42 024
SWISS RE-4.14%30 964
HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG5.22%24 654
EVEREST RE GROUP, LTD4.70%11 826
REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED-9.93%9 503
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