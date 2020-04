Coface S A : renonce à verser un dividende au titre de 2019 mais pourra revoir sa position

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur crédit Coface a annoncé mercredi que son conseil d'administration proposerait à l'assemblée générale du 14 mai prochain de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019.

Le groupe a pris sa décision "face à l'incertitude élevée créée par cette crise, par souci de prudence, en ligne avec les recommandations des autorités réglementaires et gouvernementales et afin de conserver toute son agilité", a-t-il indiqué dans un communiqué.

"La crise sanitaire actuelle est exceptionnelle par sa nature et son ampleur, entraînant un ralentissement économique probablement temporaire mais très significatif et dont les conséquences, notamment en termes de durée et de profondeur, restent difficiles à évaluer avec précision", a ajouté l'entreprise.

