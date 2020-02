Coface : relèvement des objectifs financiers

25/02/2020 | 07:48

Coface annonce le lancement de son nouveau plan stratégique à horizon 2023, Build to Lead, qui étend et approfondit la transformation initiée par Fit to Win, et relève l'intégralité de ses objectifs financiers s'entendant au travers du cycle.



L'assureur-crédit vise ainsi un ratio combiné d'environ 80% au travers du cycle, en amélioration de trois points par rapport à Fit to Win, et un RoATE en moyenne de cycle de 9,5%, objectif prenant en compte la baisse attendue du rendement du portefeuille financier.



Coface table aussi sur un taux de distribution des résultats au moins égal à 80%, soit 20 points de progression par rapport à Fit to Win, pour un ratio de solvabilité dans une nouvelle fourchette cible (de 155% à 175%).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.