11/05/2020 : Avis convocation AGM du 26 05 2020 Cofidur S.A.

Expiration des mandats d'administrateur de Monsieur Henri Tranduc et de Monsieur Philippe Broussard.

Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice le 31 décembre 2019. Approbation du rapport du Conseil d'administration et des comptes consolidés afférents audit exercice.

Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Approbation du rapport du Conseil d'administration et des comptes afférents audit exercice. Quitus aux administrateurs.

Conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, le Conseil d'administration de COFIDUR a décidé de convoquer l'Assemblée générale annuelle mixte à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires, le mardi 26 mai 2020, dans les locaux sis 14 rue du Viaduc 94130 Nogent sur Marne à 10 heures 30 , à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :

Nous vous informons que les actionnaires de la société COFIDUR , société anonyme au capital de 2.707.250 euros, dont le siège social est situé 79 rue Sainte Mélaine - 53000 Laval, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 682.038.385 , sont convoqués en Assemblée Générale Mixte à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Les modalités présentées ci-dessous tiennent compte de la situation exceptionnelle liée au Covid- 19, en conformité avec l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19 .

A - Modalités de participation à l'Assemblée Générale

Conformément aux dispositions du Code de Commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l'assemblée est subordonnée à l'inscription des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris :

soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société,

soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Conformément à l'article R.225-85 du code de commerce, la date d'inscription est fixée au 22 Mai 2020, zéro heure, heure de Paris.

Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire.

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue de l'Assemblée hors la présence de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d'y assister, aucune carte d'admission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande

B - Modalités de vote à l'Assemblée Générale

Les actionnaires désirant exprimer leur vote à cette assemblée pourront demander le formulaire unique de vote par correspondance : pour l'actionnaire nominatif : auprès de CIC Service Assemblées à l'adresse électronique ci-après : serviceproxy@cic.fr

ci-après : pour l'actionnaire au porteur : auprès de l'intermédiaire gestionnaire de son compte titres. A défaut d'assister à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des formules suivantes Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au président de l'assemblée générale,

Voter par correspondance,

Les actionnaires désirant être représentés ou voter par correspondance devront :

Pour les actionnaires nominatifs, renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui peut être téléchargé sur le site internet de la société https://www.cofidur-

ems.com/informations-reglementees/ou obtenu sur simple demande adressée au CIC , à l'adresse suivante : 6 avenue de Provence 75452 PARIS CEDEX 09 ou à l'adresse électronique ci-après :serviceproxy@cic.fr

pour les actionnaires au porteur, demander le formulaire de vote et ses annexes à l'établissement financier dépositaire de leurs titres de telle sorte que la demande parvienne à cet intermédiaire six jours avant la date de l'assemblée, soit le 20 Mai 2020 au plus tard soit le télécharger sur le site internet de la société ( https://www.cofidur-ems.com/informations-reglementees/)

Compte tenu des mesures de confinement actuelles perturbant notamment les envois postaux, nous vous invitons à favoriser le retour de vos bulletins de vote par correspondance par mail au Crédit Industriel et Commercial (CIC Market Solutions), à l'adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.frau plus tard 3 jours précédant l'assemblée générale, soit le 22 Mai 2020 et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d'une attestation de participation.

Les modalités de participation à l'assemblée générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n'ont pas été retenues pour cette assemblée générale.