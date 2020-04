Cofinimmo : 2020.04.09 Préparation AGO et information sur effets COVID-19

Les documents mis à disposition des actionnaires à l'occasion de la publication de la convocation à l'assemblée générale ordinaire, dont le rapport financier annuel 2019 et le rapport de développement durable 2019, sont d'ores et déjà disponibles à l'adresse susmentionnées.

Entre le jour de publication de la convocation et le jour de l'assemblée générale, et en fonction des nouvelles mesures gouvernementales annoncées et à venir, Cofinimmo se réserve le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires concernant l'exercice du droit de vote et la limitation de la présence physique des actionnaires à l'assemblée. Ces dispositions seraient alors annoncées par communiqué de presse et sur le site internet de la société. Pour cette raison, Cofinimmo conseille d'ores et déjà vivement à ses actionnaires de participer à l'assemblée générale ordinaire au moyen du vote par correspondance.

Dès le 09.03.2020, le comité exécutif de Cofinimmo a encouragé ses collaborateurs à passer en formule télétravail pour toutes les tâches ne nécessitant pas une présence physique sur place. Cette solution était déjà bien éprouvée et amplement utilisée par les collaborateurs de la société et n'a pas entraîné de difficulté particulière. Cette mesure a encore été renforcée par la suite, pour s'inscrire dans le cadre des décisions prises par les autorités.

Compte tenu de l'état d'avancement des dossiers en cours, le budget d'investissement et de désinvestissement pour 2020 publié le 13.02.2020 (et détaillé dans le rapport financier annuel) reste d'actualité.

Les disponibilités sur les lignes de crédit confirmées atteignent donc actuellement 1,1 milliard EUR. Après couverture des émissions de billets de trésorerie à moins d'un an, Cofinimmo dispose de près de 450 millions de lignes de crédit confirmées excédentaires et de liquidités pour financer son activité. Il est intéressant de mentionner que le marché des billets de trésorerie est ouvert à Cofinimmo, qui continue à bénéficier de l'intérêt et de la confiance des investisseurs.

À propos de Cofinimmo :

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne, d'une valeur d'environ 4,2 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 2,4 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 130 personnes à Bruxelles, Paris, Breda et Francfort.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

La capitalisation boursière de Cofinimmo s'élève à environ 3 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant.

