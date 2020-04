Cofinimmo : 2020.04.21 Assemblée générale ordinaire du 13.05.2020 - modification des modalités de participation en raison du Covid-19

Les formulaires de vote par correspondance et de procuration sont mis à disposition des actionnaires sur le site internet de la Société et pourront être envoyés par tous moyens, en ce compris par l'envoi d'un courrier électronique accompagné d'une copie scannée ou photographiée du formulaire de vote par correspondance ou de la procuration, complété et signé, à l'adresse e-mail indiquée dans les modalités pratiques.

Ainsi, et conformément à l'arrêté royal n° 4 du 09.04.2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, le Conseil d'Administration de Cofinimmo a décidé que l'exercice du droit de vote à l'assemblée générale ordinaire du 13.05.2020 à 15:30, ne pourra se faire que par un vote par correspondanceou en donnant procuration à la Secrétaire Générale.

Vu la situation due à la pandémie Covid-19 et les mesures gouvernementales relatives à la lutte contre cette pandémie, la Société souhaite préserver au maximum la santé de ses actionnaires, de ses administrateurs, de son commissaire et de ses collaborateurs.

COMMUNIQUE

DE PRESSE

INFORMATION REGLEMENTEE

Bruxelles, embargo jusqu'au 21.04.2020, 17:40 CET

L'ensemble des documents tenant compte de ces nouvelles mesures sont mis à disposition sur le site internet de la Société, à savoir les nouvelles modalités de participation, une procuration, un formulaire de vote par correspondance, et les informations complémentaires concernant les droits des actionnaires : https://www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/assemblées-générales/

Pour de plus amples informations :

Lynn Nachtergaele Investor Relations Officer Tel.: +32 2 777 14 08 lnachtergaele@cofinimmo.be

À propos de Cofinimmo:

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne, d'une valeur d'environ 4,2 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 2,4 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 130 personnes à Bruxelles, Paris, Breda et Francfort.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

La capitalisation boursière de Cofinimmo s'élève à environ 3 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant.

www.cofinimmo.com

Suivez-nous sur :

2