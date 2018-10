Cofinimmo : Acquisition d’une clinique psychiatrique en construction en Allemagne

COMMUNIQUE

DE PRESSE

Bruxelles, embargo jusqu'au 23.10.2018, 17:40 CET

Acquisition d'une clinique psychiatrique en construction en Allemagne

Cofinimmo a signé ce jour un accord, sous conditions, relatif à l'acquisition d'une clinique psychiatrique en construction située à Kaarst, une ville idéalement située à 15 km de Düsseldorf et à 45 km de Cologne, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

La clinique, spécialisée dans le traitement et l'accompagnement de patients souffrant de dépression ou de burn-out, s'étendra sur une superficie hors-sol de plus de 7 800 m² et comptera environ 70 lits, ainsi que 20 place en clinique de jour. Les travaux de construction viennent de débuter. Leur livraison est prévue au printemps 2020.

L'établissement sera exploité par Oberberg GmbH. Ce groupe, d'excellente réputation dans les soins de santé, gère neuf cliniques sur huit sites, répartis sur l'ensemble du territoire allemand, et dédiées au traitement de personnes souffrant de troubles psychiatriques tels que la dépression, la dépendance, l'épuisement professionnel, ainsi que les troubles anxieux et de panique. La clinique psychiatrique de Kaarst sera le premier actif du portefeuille de Cofinimmo exploité par le groupe Oberberg.

Le montant de l'investissement atteindra environ 22 millions EUR et générera un rendement brut initial de l'ordre de 6 %. Le paiement du prix et le transfert de propriété auront lieu au moment de la livraison des travaux.

Le bail avec Oberberg sera de type 'Dach und Fach'1 d'une durée ferme de 20 ans, avec deux options de prolongation de cinq ans. Le loyer sera indexé sur base de l'indice allemand des prix à la consommation.

1 Le propriétaire assume principalement les coûts d'entretien de la toiture et de la structure du bâtiment.

1

COMMUNIQUE

DE PRESSE

Bruxelles, embargo jusqu'au 23.10.2018, 17:40 CET

SPC Schneider Projekt Consult a conçu ce projet. Sa filiale CC Coeln Consult GmbH se chargera de son exécution clé en main pour le compte de son autre filiale PEG Klinik Kaarst GmbH (maître d'ouvrage et vendeur du projet). La société aureus.RE GmbH, basée à Hambourg, assurera le suivi du projet pendant la phase de construction.

Jean-Pierre Hanin, Chief Executive Officer de Cofinimmo : « L'acquisition de cette clinique psychiatrique en Allemagne s'inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification par types d'établissements au sein de notre portefeuille d'immobilier de santé. Nous nous réjouissons de ce premier actif loué au groupe Oberberg, un des leaders allemands dans le secteur de la clinique privée spécialisée en traitements psychiatriques. »

Pour tout renseignement:

Ellen Grauls Benoît Mathieu Sébastien Berden Head of External Communication Investor Relations Officer COO Healthcare & Investor Relations Tel.: +32 2 373 60 42 Tel.: +32 2 373 00 09 Tel.: +32 2 373 94 21 bmathieu@cofinimmo.be sberden@cofinimmo.be egrauls@cofinimmo.be A propos de Cofinimmo:

Fondée en 1983, Cofinimmo est aujourd'hui la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de location et un important acteur sur le marché européen.

La société possède un patrimoine diversifié, implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, d'une valeur de 3,6 milliards EUR, représentant une superficie totale de près de 2 000 000 m². Attentive aux tendances démographiques, ses principaux secteurs d'activité sont l'immobilier de santé (50 %), de bureaux (34 %) et de réseaux de distribution (16 %). Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe de plus de 130 personnes à Bruxelles, Paris et Breda.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut fiscal de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC)

et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers, le régulateur belge.

Au 30.09.2018, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à 2,5 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir un rendement en dividende élevé et une protection du capital sur le long terme, et s'adressent à des investisseurs institutionnels et particuliers.

www.cofinimmo.com

2