Cofinimmo : Acquisition d'un actif de santé à Montabaur (DE)

Cofinimmo investit 19 millions EUR en immobilier de santé en Allemagne

Aujourd'hui, le groupe Cofinimmo a encore agrandi son portefeuille immobilier de santé en Allemagne en prenant le contrôle de la société propriétaire de la maison de repos et de soins 'Azurit Seniorenzentrum Montabaur' à Montabaur, une ville située dans le Land de Rhénanie-Palatinat, à environ 20 km de Coblence.

L'actif bénéficie d'une très bonne situation au cœur de la ville, près du piétonnier, et d'une vue magnifique sur la vallée.

L'établissement, d'une superficie hors sol d'environ 11 100 m², a été construit en 2003 et partiellement rénové en 2010 et 2015. D'une capacité d'environ 230 lits, il est exploité par le groupe Azurit, avec lequel Cofinimmo a signé un bail de type 'Dach und Fach' 1 d'une durée résiduelle non résiliable de 24 ans. Le rendement locatif brut initial s'élève à environ 6 %, pour un investissement de l'ordre de 19 millions EUR. Le loyer sera indexé sur base de l'indice allemand des prix à la consommation.

La maison de repos et de soins à Montabaur est

le troisième actif du portefeuille de Cofinimmo

exploité par le groupe Azurit.

Compte tenu de cette acquisition, le portefeuille allemand d'immobilier de santé du groupe Cofinimmo compte désormais 30 sites, d'une valeur de l'ordre de 380 millions EUR2.

Cette acquisition a été prise en compte dans le pipeline d'investissements sous due diligence, annoncé le 20.06.2018 dans le cadre de l'augmentation de capital de Cofinimmo, clôturée avec succès le 02.07.2018.

Jean-Pierre Hanin, Chief Executive Officer de Cofinimmo : « Cette acquisition démontre que nous poursuivons activement notre croissance dans le secteur immobilier de santé en Allemagne et la fidélisation de nos locataires-opérateurs dans ce pays. Depuis le début de l'année, notre portefeuille allemand a plus que doublé de taille, tandis que la part d'immobilier de santé dans notre portefeuille global a récemment franchi le seuil de 50 %. »

1 Le propriétaire assume principalement les coûts d'entretien de la toiture et de la structure du bâtiment.

2 Sur base de la juste valeur du portefeuille allemand au 30.06.2018 et des valeurs conventionnelles des biens acquis depuis lors (voir le communiqué de presse du 09.07.2018 relatif à une maison de repos et de soins à Bad Sassendorf, dont l'acquisition a été finalisée le 10.08.2018, et le communiqué de presse du 16.07.2018 relatif à une maison de repos et de soins à Riesa).

