Cofinimmo : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 13.05.2020

L'Assemblée Générale a approuvé la proposition de renouveler le mandat de la SC s.f.d. SCRL Deloitte Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Rik Neckebroeck, réviseur agréé, dont le siège est établi Luchthaven Nationaal 1J à 1930 Zaventem, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2023. Elle a par ailleurs approuvé la proposition de fixer les honoraires du Commissaire à 146.000 EUR par an, hors TVA et débours, à indexer annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé.

L'Assemblée Générale a renouvelé, avec effet immédiat, les mandats de Monsieur Olivier Chapelle en qualité d'Administrateur indépendant, de Monsieur Maurice Gauchot en qualité d'Administrateur et de Madame Inès Archer-Toper en qualité d'Administrateur indépendant conformément à l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2024.

Bruxelles, embargo jusqu'au 13.05.2020, 17:40 CET

7. Clause de changement de contrôle

L'Assemblée Générale a approuvé et, pour autant que besoin, ratifié conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, toutes dispositions des conventions de crédit suivantes qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société :

Convention de crédit syndiqué du 01.07.2019 entre la société et KBC Bank, BNP Paribas Fortis, J.P. Morgan Securities, HSBC France, Société Générale, Société Générale Brussels Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Barclays Bank et ABN Amro Bank ;

Convention de crédit du 06.01.2020 entre la société et SMBC ;

Convention de crédit du 23.03.2020 entre la société et ABN Amro.

L'Assemblée Générale a également approuvé et, pour autant que besoin, ratifier conformément à l'article 7 :151 du Code des sociétés et des associations, toutes dispositions des conventions de crédit conclues entre la convocation de l'Assemblée Générale et la tenue de celle-ci qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société :

Conventions de crédit revolving du 01.04.2020 entre la société et Belfius ;

Convention de crédit term loan du 23.04.2020 entre la société et ING.

Pour tout renseignement :

Lynn Nachtergaele Investor Relations Officer Tél. : +32 (0)2 777 14 08 lnachtergaele@cofinimmo.be

À propos de Cofinimmo :

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne, d'une valeur d'environ 4,3 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 2,4 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 130 personnes à Bruxelles, Paris, Breda et Francfort.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

Au 30.04.2020, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à environ 3,3 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant.

