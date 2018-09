Cofinimmo : Construction du projet Neo II par le consortium CFE/Cofinimmo

COMMUNIQUE

Le consortium CFE/Cofinimmo construira le projet Neo II à Bruxelles, conçu par Jean Nouvel

Le marché public Neo II a été attribué au consortium composé de CFE et Cofinimmo. Ce marché public, lancé par la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale en 2013, a pour objet un contrat Design-Build-Finance-Maintain (DBFM) relatif à un centre de conventions complété par un hôtel de haut standing. Le complexe se situera sur le plateau du Heysel, au Nord de Bruxelles, à côté de l'Atomium.

Neo II vise à confirmer Bruxelles dans son rôle de ville de conférence d'envergure internationale. Ce prestigieux centre de conventions d'environ 49 000 m² pourra accueillir simultanément plus de 5 000 participants à diverses manifestations, telles que congrès internationaux, spectacles et réunions. Le centre bénéficiera également de l'implantation d'un hôtel de haut standing (quatre étoiles), d'une superficie d'environ 15 000 m² et d'une capacité de 250 chambres.

Pour la conception de l'ensemble, le consortium CFE/Cofinimmo a fait appel à l'architecte contemporain français de renommée internationale Jean Nouvel, dont le dernier chef-d'œuvre, le musée du Louvre à Abu Dhabi, a été inauguré en novembre 2017. Le bureau belge MDW Architecture suivra la mise en œuvre du projet.

La signature des contrats aura lieu dans le courant du quatrième trimestre 2018. Les travaux de construction débuteront après l'obtention des permis, prévue en 2020, et devraient durer trois ans. La phase opérationnelle du centre de conventions, d'une durée fixe de 20 ans, débutera à la fin des travaux de construction au moment de la délivrance du certificat de disponibilité.

En ce qui concerne l'hôtel, le consortium CFE/Cofinimmo envisage de conclure un accord avec NH Hotel

Group. Ce groupe international possède une large expérience en gestion d'infrastructures hôtelières combinées à des infrastructures MICE1 partout en Europe.

Jean-Pierre Hanin, Chief Executive Officer de Cofinimmo : « Nous sommes particulièrement heureux, en tant que société immobilière internationale basée à Bruxelles, de pouvoir mettre notre savoir-faire en matière de Partenariats Public-Privé et notre expertise immobilière au service d'un projet emblématique qui contribuera au rayonnement international de Bruxelles, en collaboration avec notre partenaire CFE, ainsi qu'avec la Ville de Bruxelles, et la Région de Bruxelles-Capitale. »

Renaud Bentégeat, Administrateur de CFE : « Déjà partenaire de Neo I, CFE confirme sa remarquable implantation sur le plateau du Heysel au service de Bruxelles et de ses habitants. C'est avec fierté que

CFE, entreprise bruxelloise depuis bientôt 140 ans, apportera une nouvelle fois sa contribution au dynamisme de la Région de Bruxelles-Capitale. Le partenariat entre CFE et Cofinimmo constituera pour la Ville de Bruxelles et la Région une nouvelle étape dans leur développement économique. »

Pour tout renseignement:

Renaud Bentégeat Fabien De Jonge Administrateur de CFE Directeur Financier et Administratif de CFE Tél. : +32 2 661 13 27 Tél. : +32 2 661 13 12 rbentegeat@cfe.be fabien_de_jonge@cfe.be

A propos de Cofinimmo:

Fondée en 1983, Cofinimmo est aujourd'hui la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de location et un important acteur sur le marché européen.

La société possède un patrimoine diversifié, implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, d'une valeur de 3,6 milliards EUR, représentant une superficie totale de près de 2 000 000 m². Attentive aux tendances démographiques, ses principaux secteurs d'activité sont l'immobilier de santé (50 %), de bureaux (34 %) et de réseaux de distribution (16 %). Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe de plus de 130 personnes à Bruxelles, Paris et Breda.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut fiscal de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC)

et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers, le régulateur belge.

Au 02.07.2018, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à 2,4 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir un rendement en dividende élevé et une protection du capital sur le long terme, et s'adressent à des investisseurs institutionnels et particuliers.

www.cofinimmo.com

A propos de CFE

Fondée en 1880, CFE est un groupe industriel belge actif dans trois pôles distincts. Le pôle Dragage, Environnement et activités Offshore et Infra, est exercé par DEME, sa filiale à 100%, un des leaders mondiaux de la spécialité. DEME dispose d'une flotte moderne, polyvalente et dotée de la dernière technologie. Le pôle Contracting, englobe les activités de construction, de multitechnique et de rail en Belgique, Luxembourg, Pologne et Tunisie. Quant au troisième, le pôle Promotion Immobilière, il regroupe les projets immobiliers développés par BPI en Belgique, Luxembourg et Pologne.

Le groupe CFE emploie actuellement plus de 8.000 personnes et est présent sur chaque continent. Cotée sur Euronext Brussels, CFE est détenue à 60,40% par Ackermans & van Haaren.

Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internetwww.cfe.be.

