Cofinimmo : Conversion d'actions privilégiées

DE PRESSE

INFORMATION REGLEMENTEE

Bruxelles, embargo jusqu'au 04.01.2019, 17:40 CET

Communication conformément à l'Article 15 de la Loi du 02.05.2007

Composition du capital1

Suite à la nouvelle période de conversion des actions privilégiées Cofinimmo en actions ordinaires

Cofinimmo, à l'issue de laquelle des demandes de conversion totalisant 767 actions privilégiées ont été enregistrées, la composition du capital de Cofinimmo a été modifiée.

A ce jour, le capital est représenté par :

 22 311 112 actions ordinaires (symbole Euronext Brussels : COFB) sans désignation de valeur nominale ;

 682 136 actions privilégiées sans désignation de valeur nominale, dont 395 011 émises le 30.04.2004 (symbole Euronext Brussels : COFP1) et 287 125 émises le 26.05.2004 (symbole Euronext Brussels : COFP2) ; Toutes ces 22 993 248 actions confèrent un droit de vote à l'Assemblée Générale des Actionnaires et représentent le dénominateur des taux de participation, qui reste donc inchangé.

 1 502 196 obligations convertibles en actions ordinaires émises le 15.09.2016. En cas de conversion, cela donnerait lieu à la création d'un maximum de 1 528 533 actions ordinaires conférant le même nombre de droits de vote.

Ces informations ainsi que la structure d'actionnariat peuvent également être consultées sur le site internet de la société : www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/.

Pour tout renseignement:

Benoît Mathieu Kenneth De Kegel Investor Relations Manager Communication & Shareholder Officer Tel.: +32 2 373 60 42 Tel.: +32 2 777 14 10 bmathieu@cofinimmo.be kdekegel@cofinimmo.be

1 Référence est également faite à l'Article 7 §2 4° de l'Arrêté Royal du 14.11.2007.

