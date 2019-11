Cofinimmo : Déclaration intermédiaire T3 2019

notre stratégie de croissance. De plus, nous poursuivons notre objectif stratégique consistant à optimiser notre portefeuille de bureaux en acquérant des immeubles de bureaux de qualité et idéalement situé dans le Central Business District et à réaliser des ventes sélectives dans la zone décentralisée de Bruxelles».

Bruxelles, embargo jusqu'au 07.11.2019, 17:40 CET

1. Résumé de l'activité depuis le 01.07.2019

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour objectif permanent de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité ('Caring, Living and Working - Together in Real Estate'). Forte de son expertise, Cofinimmo a consolidé tout au long de ces derniers mois son leadership en immobilier de santé en Europe.

Le troisième trimestre de l'année 2019 a été marqué par l'extension du portefeuille de santé du groupe Cofinimmo

l'Espagne. Le 05.09.2019, Cofinimmo y annonçait son implantation avec un premier programme de cinq projets de construction pour un budget d'investissement total d'environ 45 millions EUR. Ces projets sont déjà pré-loués

pré-loués l'un des plus grands exploitants en Espagne, CLECE. De plus, durant le trimestre écoulé, Cofinimmo a investi plus de 90 millions EUR dans différents sous-secteurs de l'immobilier de santé, principalement en Allemagne et aux Pays-Bas. Au 30.09.2019, les actifs de santé (2,4 milliards EUR, en croissance de 26% par rapport au 31.12.2018) représentent 56% du portefeuille du Groupe qui atteint 4,3 milliards EUR.

Dans le secteur des bureaux, les actes notariés pour la vente de Colonel Bourg 105 et de Woluwe 102 ont été signés comme prévu lors du troisième trimestre. Et le 18 juillet dernier, Cofinimmo a conclu une convention inconditionnelle sous seing privé relative à la vente des immeubles Souverain 23 et 25 pour un montant de 50 millions EUR. La stratégie en place dans ce secteur consiste à améliorer l'équilibre global du portefeuille de bureaux en réduisant la part investie dans la zone décentralisée au profit d'immeubles localisés dans le CBD. Après le 30.09.2019, Cofinimmo a annoncé la cession de l'immeuble de bureaux Corner Building dans la zone décentralisée de Bruxelles, pour plus de 4 millions EUR.

Le financement de la société a aussi connu une transaction majeure depuis le début du second semestre : Cofinimmo a procédé au refinancement anticipé de son crédit syndiqué, pour le porter à 400 millions EUR (300 millions EUR précédemment) et reporter son échéance à 2024 (2021 précédemment).

Le dynamisme dont le Groupe fait preuve en matière d'investissements et de financements (coût moyen de la dette en baisse à 1,5%), couplé à une gestion efficace du portefeuille existant (taux d'occupation de 96,8%, revenus locatifs bruts en hausse de 2,2% à périmètre constant, marge d'exploitation à 82,7%), lui ont permis de réaliser un résultat net des activités clés - part du Groupe de 121 millions EUR au 30.09.2019, supérieur aux prévisions1, à comparer aux 107 millions EUR qui avaient été réalisés au 30.09.2018. Le résultat net des activités clés - part du Groupe par action s'élève à 5,06 EUR (supérieur aux prévisions, à comparer à 4,89 EUR au 30.09.2018) et tient compte de l'émission d'actions lors de l'augmentation de capital en numéraire de juillet 2018, et lors des apports en nature d'avril et juin derniers.

Le résultat net - part du Groupe a atteint 134 millions EUR (soit 5,56 EUR par action) au 30.09.2019, contre 145 millions EUR (soit 6,62 EUR par action) au 30.09.2018. Cette fluctuation est principalement due à la plus-value réalisée en 2018 sur la concession de l'emphytéose relative aux immeubles Egmont I et II.

Ces résultats permettent de confirmer la prévision de dividende pour l'exercice 2019 (5,60 EUR brut par action, en hausse par rapport à 2018), qui a été annoncée en février dernier sur base d'un résultat net des activités clés budgété à 6,74 EUR par action.

Compte tenu des opérations mentionnées ci-dessus, le ratio d'endettement du Groupe s'élève à 42,2%, conférant à Cofinimmo une capacité d'investissement pour poursuivre ses ambitions de croissance.

1 C'est-à-dire aux prévisions trimestrielles dérivées des prévisions annuelles pour 2019 présentées dans le rapport financier annuel 2018.

